Haarefärben mit Henna: Die gesunde Alternative

Wer auf Chemie verzichten will, findet in Henna eine natürliche Alternative zum Färben der Haare. Was in der arabischen Welt weit verbreitet ist, findet auch hierzulande immer mehr Anhänger.

Fast die Hälfte der Frauen – aber auch nicht wenige Männer – verändern regelmäßig ihre Haarfarbe. Für die einen ist es die Lust auf ein neues Erscheinungsbild, andere nutzen die diversen Möglichkeiten, um erste graue Härchen zu überdecken. Wer hierbei jedoch nicht auf chemische Produkte zurückgreifen möchte, kann es mit wirksamen Alternativen auf Basis der Natur versuchen.

Eine gesunde Haarpracht – wichtig für den ersten Eindruck

Die lebenden Haarzellen müssen mit den notwendigen Nährstoffen versorgt werden. Dies geschieht unter der Haut in den Haarwurzeln. Mit dem Blutstrom gelangen aber nicht nur wichtige Mineralien und Spurenelemente in die Haarzellen, sondern auch andere Stoffe, die der Körper von “außen” aufnimmt. All diese Stoffe lagern sich in den Haarzellen ein und werden dort gespeichert. Somit ist unser Haar oft starken Belastungen ausgesetzt. Färben wir es, werden diese noch zusätzlich verstärkt. Die richtige Pflege und eine schonende Färbung sind daher nötig, um das Haar wieder zu entlasten.

Henna hat vor allem in arabischen Ländern, in Indien und Afrika eine lange Tradition. Aufgrund der wundheilenden Eigenschaften wird es zum einen als Pflege, zum anderen als Mittel zum Färben von Haaren, Nägeln und Haut eingesetzt. Das Farbpulver wird aus den getrockneten und gemahlenen Blättern des Hennastrauches gewonnen. Für die stark rot färbende Wirkung dieser Blätter zeichnen bestimmte Pflanzenstoffe, die so genannten Naphthochinone verantwortlich. Auch in Europa ist dieses “Färbemittel” sehr begehrt.

Haarefärben mit Henna

Einfach drauf los färben ist keine gute Idee. Welcher Farbton mit Henna erreicht wird, ist abhängig vom Ausgangsfarbton des Haares. Da auch das Hennapulver Schwankungen unterliegen kann, lässt sich schwer vorhersagen, wie intensiv die Färbung ausfällt. Vorsichtiges Testen ist daher ratsam! Grundsätzlich färbt Henna bräunliches Haar rot, aschblondes Haar mittelrot. Weniger geeignet ist Henna für hellblondes, blondiertes und graues Haar, denn hier besteht die Gefahr, dass das Resultat eher orange bis karottenrot ausfällt. Ist die natürliche Haarfarbe sehr dunkel, bekommt es durch Henna rote Reflexe, natürlich kastanienbraunes Haar erhält einen schönen Mahagoni-Ton.

Wie erfolgt die Anwendung?

Im Gegensatz zu chemischen Mitteln wird die Haarstruktur durch diese Naturfarbe nicht angegriffen. Henna färbt nur die äußere Haarrinde, wirkt wie ein Schutzfilm und sorgt für attraktives, glänzendes Haar. Der Vorteil bei sehr feinem Haar liegt darin, dass es an Volumen und Spannkraft gewinnt.

Das Hennapulver wird mit heißem Wasser zu einem dicken Brei angerührt und auf das Haar aufgetragen. Ist eine sehr intensive Tönung gewünscht, muss der Farbbrei ein bis zwei Stunden einwirken. Wird Henna – vor allem auf blondem Haar – zum ersten Mal aufgetragen, empfiehlt sich eine Einwirkzeit von höchstens zehn Minuten. Diese Dauer kann jedoch mit der Erfahrung gesteigert werden. Mit Hilfe einer Plastikhaube und wärmenden Tüchern kann die Farbpaste besonders gut einwirken. Praktischer Tipp: Im Fachhandel werden auch fertige Hennamischungen angeboten. Viele Shampoos, Spülungen und Kuren enthalten Hennawirkstoffe, hier allerdings nur als pflegenden Zusatz.

Habt Ihr Euch schon mal den Haare mit Henna gefärbt? Wie war das Ergebnis? Schreibt uns Eure Erfahrungen. Wir freuen uns auch über Tipps, Tricks und Ergänzungen – direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren. Ihr helft damit auch anderen Lesern.