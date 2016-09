Mit paydirekt sicher im Internet bezahlen

Jetzt über paydirect informieren!

-Anzeige-

Als das Internet vor mehr als zehn Jahren in immer mehr deutsche Haushalte Einzug gehalten hat, war die Brille rosa-rot, mit der wir die weltweiten Datennetze erkundet haben.

Standen am Anfang Unterhaltung und Recherche von Dingen, die wir „schon immer mal wissen wollten“ im Vordergrund, hat das Netz in den letzten zehn Jahren Einzug in immer mehr Bereiche unseres Lebens gehalten. Wir wickeln heute nicht nur große Teile unserer beruflichen und privaten Kommunikation über das Netz ab. Wir erledigen auch Einkäufe, Behördengänge und Bankgeschäfte online. Doch hinter all der neuen und liebenswerten Bequemlichkeit steht auch die Frage:

Wie sicher ist das eigentlich?

Die hungrige Cloud freut sich über jedes neue Foto, jede Suche und jede Buchung. Aber was passiert eigentlich mit unseren Daten? Wer dem wirklich im Detail nachgehen will, muss viel Zeit in langweilige Dinge – wie das Lesen seitenlanger AGBs und Datenschutzbedingungen – investieren.

paydirekt

Schön, wenn es Lösungen gibt, die das Vertrauen auf einfache Weise wiederherstellen. Mit paydirekt haben viele Banken und Sparkassen ein einfaches Zahlungssystem geschaffen, das sicheres Bezahlen einfach macht.

Die Kontodaten bleiben sicher

Egal bei welchem Händler sie einkaufen, ihre Kontodaten bleiben dort, wo sie sicher sind – bei ihrer Bank oder Sparkasse. Sofort nach dem Einkauf erhält der Händler die Zahlungsbestätigung und kann die Ware verschicken.

Kunden der FinanzGruppe Volksbanken können paydirekt jetzt nutzen. Details dazu finden Sie unter www.sicher-mit-paydirekt.de