Volksbanken: So sieht modernes Banking aus

Die Welt hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Sie ist schneller, hektischer aber in vielen Bereichen auch komfortabler geworden.

Und im beruflich und privat vollgepackten Alltag sind die Menschen vor allem für eines dankbar: ein kleines bisschen mehr Zeit. Da ist es extrem interessant, wenn man Fahrt- und Wartezeiten für Erledigungen nutzen kann.

Während der Gang zur Bankfiliale früher noch exklusive Zeit in Anspruch genommen hat, lassen sich Bankgeschäfte heute ganz nebenbei erledigen. Zum Beispiel in der S-Bahn, im Wartezimmer oder der Mittagspause.

Die Volksbanken – Zuhause, unterwegs und vor Ort

Die Volksbanken zeigen in oben stehendem Video, was sie unter modernem Banking verstehen. Mit einem Kugelspiel werden die verschiedenen Möglichkeiten visualisiert, Bankdienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Dabei hat man sich längst darauf eingerichtet, dass die Kunden bspw. auch außerhalb der Geschäftszeiten mit der Bank Kontakt aufnehmen können. Egal, ob auf dem Smartphone, Tablet oder ganz gemütlich am heimischen PC – die Onlinezugänge der Volksbanken ermöglichen schnelle Transaktionen in Eigenregie. Und wenn doch einmal der persönliche Kontakt erforderlich ist, steht ein großes Filialnetz bereit.

