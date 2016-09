Weiterentwicklung der Forensoftware

Wichtig: Passwörter & Sicherheit

Vielleicht habt Ihr in den großen Medien die Berichterstattung über Hacks verfolgt. In den letzten zwei Jahren wurde eine ganze Reihe von großen Internetdiensten gehackt und es wurden mehrfach Millionen von Nutzerdaten erbeutet. Es gibt kein von Menschen geschaffenes System, dass gegen jeden menschlichen Angriff sicher ist.

Deshalb ist es besonders wichtig, sinnvolle Passwörter zu verwenden. Bitte nutzt in unseren Foren keine Passwörter, die Ihr auch bei anderen Diensten (bspw. Google, Amazon, Ebay) verwendet. Sollten Hacker dann Euer Passwort erbeuten, bleibt der Schaden begrenzt.

Wenn Ihr überall das gleiche Passwort verwendet, kann ein Hacker Euer ganzes Leben auf den Kopf stellen, wenn er das Passwort bei einem der Dienste abgreifen kann.

Updates:

3.0.1

Wir haben Verbesserungen an der Smilie-Erkennung vorgenommen. Insbesondere am Zeilenende gab es immer wieder Probleme, wenn User das Leerzeichen entfernt haben. Server-Status Unsere Server hatten den letzten 5 Jahren nur ganz selten (vielleicht 2 oder 3 mal) kurze Ausfälle von ein paar Minuten. Dennoch bekommen wir recht häufig Anfragen, weil ein Forum „nicht erreichbar“ ist. Das lag meist an extern eingebundenen Bildern und anderen Elementen. ▷ http://status.naanoo.com/2262263 Unter dieser Adresse könnt Ihr ab sofort den aktuellen Status der Server sehen. Das funktioniert natürlich auch dann, wenn sie nicht erreichbar sind.

Weiterentwicklung: 2016/2017

Nachdem wir in den vergangenen Jahren nur die nötigsten Arbeiten am Code der Foren – vor allem Fehlerbereinigungen, Sicherheitsupdates, Codepflege für neue PHP-Versionen – vorgenommen haben, ist es an der Zeit, die Software grundlegend zu überholen. Ich kann keine Wunder versprechen, da ich dieses Projekt in meiner spärlichen Freizeit angehen werde. Aber mit einer kontinuierlichen Entwicklung ist der Sache sicher auch mehr geholfen als mit einer einmaligen Hauruck-Aktion.

Die Pläne

Ich habe mir erstmal drei Dinge auf die Liste geschrieben, die aus meiner Sicht am dringendsten sind:

neues Sicherheitskonzept

mobilfähiges Layout für Smartphones und Tablets

neues Anmelde- und Login-System

Ich möchte die Möglichkeit schaffen, dass man mit einem Login in allen Foren schreiben kann. Das vereinfacht die Nutzung für alle, die bereits mehrere Foren nutzen. Und es macht die Foren attraktiver, weil es die Hemmschwelle für neue Nutzer senkt.

Vorschläge?

Ihr könnt gerne schon weitere Vorschläge und Ideen einreichen: unten in den Kommentaren. Ich werde alle Vorschläge sammeln und priorisieren. Die Foren sollen aber auch weiterhin eher schlank und schnell bleiben. Seid also bitte nicht böse, wenn ich nicht jede Schickimicki-Funktion auf die Todo-Liste setze.