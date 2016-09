Diese Drogen nimmt Deutschland

Wir verraten Euch, welche Drogen in Deutschland genommen werden und welche Ausmaße der Konsum inzwischen angenommen hat.

Die am häufigsten konsumierte illegale Droge ist – wenig verwunderlich – Cannabis. Immerhin rund 11 Prozent der jungen Bevölkerung (15 bis 34 Jahre) hat laut Europäischem Drogenbericht in den letzten 12 Monaten gekifft. Die gleiche Untersuchung weist für Kokain einen Wert von 1,6 Prozent aus. Opioide wie Heroin kommen lediglich auf einen Anteil von rund 0,3 Prozent. Amphetamine wie Speed (Pepp) oder Methamphetamin (Crystal Meth) werden von rund 1,8 Prozent der jungen Deutschen konsumiert. Ecstasy (MDMA) schafft es auf 0,9 Prozent.

Während eine vergleichsweise kleine Gruppe von 1,6 Prozent der Gesamtbevölkerung Medikamentenmissbrauch betreibt, sind Alkohol und Tabak noch immer die Suchtmittel der Masse. Immerhin 23,8 Prozent der Deutschen rauchen täglich. Risikokonsumenten von Alkohol sind 25,5 Prozent der Frauen und 41,6 Prozent der Männer. Unter einem Risikokonsum wird eine tägliche Aufnahme von mehr als 12 Gramm (Frauen) bzw. 24 Gramm (Männer) reinem Alkohol verstanden. 24 Gramm entsprechen in etwa einer Flasche Bier pro Tag. Eine darüber hinausgehende Trinkmenge gilt als gesundheitsschädigend und suchtgefährdend.

Das schreiben andere Blogs zum Thema Drogen:

1 Zusammenhang zwischen HIV-Risiko und Drogenkonsum | AIDS-Hilfe

2 Erzählungen von Drogenabhängigkeit, fern jeglicher Stigmata | Grimme Award

3 Semialternativer Drogenbericht | TAZ

4 Vorschlag für eine neue Drogenpolitik | SciLogs

5 Verhältnis zwischen Toten durch legale und illegale Drogen | Blogrebellen

6 Was Promis über Drogen denken | NEON

7 Interview zum Thema Drogenlegalisierung | Fachschaftenforum der Uni Münster

8 USA: Steuern auf illegale Drogen | Zoon Politicon

9 Drogenstatistik für Deutschland | Drogen Aufklärung

Sebastian Fiebiger: Was sagst Du dazu? Liegt das im Rahmen dessen, was Du erwartet hast oder überrascht Dich die Statistik? Positiv oder negativ? Nimmst Du Drogen? Warum? Schreib mir Deine Meinung – direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren! Das geht auch ganz ohne lästige Anmeldung.