Dieses Problem hat einer von vier Männern

Lange als reines „Frauenproblem“ abgetan, trifft ungewollter Harnverlust rund ein Viertel aller Männer irgendwann im Laufe ihres Lebens.

Und damit die nicht ganz allein mit ihrem Problem dastehen, ist Stirling Gravitas seit Jahren in aufklärerischer Mission unterwegs. Der Typ ist wirklich ein Original. Ein Mann, wie er im Buche steht – hat immer eine Antwort parat und lässt sich durch nichts unterkriegen. Erst recht nicht durch ein paar Tropfen Urin.

Mission Aufklärung

Seine Mission in Sachen Harninkontinenz nimmt der sympathische Grauschopf immer mit einer guten Prise Humor. So auch im aktuellen Video, das Du oben in diesem Beitrag bewundern kannst. Dieses Mal widmet sich Stirling der Statistik. „Einer von vier Männern“ ist zwar eigentlich gut zu verstehen. Aber große Front der „Verdränger“ braucht offenbar noch ein wenig Nachhilfe. Und die liefert unser „Held“ mit ein paar plastischen Beispielen.

Tena Men

Tena ist ein führendes Unternehmen im Bereich des Inkontinenzmanagements. In mehr als 100 Ländern vertreibt das Unternehmen seine innovativen und zeitgemäßen Produkte. Die Marke Tena Men ist dabei auf die männlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Die Wahrung der persönlichen Würde auch bei schwerer Inkontinenz steht im Fokus des Unternehmens.

