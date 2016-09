USA: Mehr Waffenläden als Supermärkte

Nach dem Anschlag von Orlando flammt die Diskussion um schärfere Waffengesetze wieder auf. In den vergangenen Jahren ist allerdings nach solchen Ereignissen – in steter Regelmäßigkeit – genau gar nichts passiert. Es steht zu befürchten, dass die übermächtige Waffenlobby auch dieses Mal den Kampf um das Waffenrecht gewinnt. Die argumentiert nach dem bekannten Muster und ruft nach mehr Waffen: „Wären die Clubbesucher bewaffnet gewesen, hätten sie den Anschlag schneller beenden können.“

Ausmaße des Waffenhandels in den USA und Deutschland

Die Infografik zeigt, welches Ausmaß der legale Waffenhandel in den USA inzwischen angenommen hat. Man schätzt, dass in den USA rund 300 Millionen Schusswaffen im Umlauf sind. In Deutschland sind es immerhin noch 30 Millionen. Die Quote ist in den USA mit 89 Schusswaffen je 100 Einwohner mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. (30 je 100 Einwohner)

