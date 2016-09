Flüchtlingskrise: „Scheitert die Integration versinkt Deutschland im Chaos“

„Nichts ist so gefährlich wie ein nicht in die Gesellschaft integrierter Mensch.“

Heinz Buschkowsky ist nicht gerade als ein Mann allzu ausgeprägter verbaler Zurückhaltung bekannt. Trotzdem war es im Zuge der Flüchtlingskrise bisher auffallend ruhig um den ehemaligen Bezirksbürgermeister des Berliner Brennpunkt-Bezirks Neukölln.

Jetzt hat er sich auf Phoenix mit Alfred Klier über die aktuellen Herausforderungen in der Migrations- und Integrationspolitik unterhalten. Und auf diesem Feld macht Buschkowsky so schnell niemand etwas vor. Genau hinzuhören lohnt sich also!

Deutschland fehlt der Mut zur echten Integration

Was Buschkowsky sagt, unterschreibe ich sofort: Deutschland fehlt der Mut zu einer echten Integration. Integration muss – wie im schwedischen Beispiel – zur Pflicht werden.

Die bisherige Politik des „Laufen lassens“ können wir uns angesichts der Zuwanderung, die Deutschland in den nächsten Jahre zu verkraften hat, nicht leisten.

Der erste sinnvolle Schritt wäre die Anerkennung der Realität. Der weit überwiegende Teil der Menschen, die jetzt in unser Land kommen wird es – ob asylberechtigt oder nicht – nicht wieder verlassen. Je eher und konsequenter wir die Integration in Arbeitsmarkt, Gesellschaft und Alltagskultur angehen, desto erfolgreicher wird sie sein.

Neben dem erwünschten Aufnehmen fremder Impulse bietet die gesteuerte Integration vor allem die Möglichkeit, unsere gesellschaftlichen und politischen Werte zu wahren. Konsequente Integration ist der beste Schutz vor Parallelgesellschaften, Ghettoisierung und Fundamentalismus.

Deutschland wird allein dieses Jahr 10 – 20 Milliarden Euro für Flüchtlinge ausgeben müssen

Zur Anerkennung der Realität gehört aber auch, ehrlich über die Kosten der Migration und deren Verteilung zu sprechen. Da ist es wenig hilfreich, wenn viele Medien als Antwort auf dumpfe Naziaktionen ebenso dumpfe „Faktenchecks“ veranstalten. So wird immer wieder die Zahl von einer Milliarde Euro kolportiert, die uns die Flüchtlinge angeblich nur kosten würden. Wahr ist, dass jeder Flüchtling Städte und Gemeinden etwa 12.500 Euro pro Jahr kostet. Darin sind viele Kosten – etwa für die Erstunterbringung, Polizeieinsätze und Sprachkurse – noch gar nicht enthalten. Deutschland muss sich auf Kosten zwischen 10 und 20 Milliarden Euro für 2015 einrichten, solange es bei der Zahl von 800.000 Flüchtlingen bleibt.

Gelingt die Integration, ist dieses Geld gut investiert und das Land löst seine demografischen Probleme für mindestens ein Jahrzehnt. Scheitert die Integration, versinkt Deutschland im Chaos.

