Frankreich kegelt Deutschland aus der Europameisterschaft

Marseille (dts Nachrichtenagentur) – Bei der Fußball-Europameisterschaft ist Deutschland im Halbfinale Frankreich mit 0:2 unterlegen. Die Franzosen hatten überragend begonnen, nach etwa zehn Minuten aber die Kontrolle an die Deutschen abgegeben, die danach mehrere gute Chancen hatten. Ein Handspiel von Sebastian Schweinsteiger besorgte den Franzosen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Elfmeter, den Griezmann verwandelte.

Viele Chancen, kein Tor!

Griezmann war es auch, der in der 72. Minute einen Fehler von Kimmich ausnutzte und für den ersten regulären Treffer gegen Deutschland bei dieser EM sorgte. Für die Deutschen eine besonders unglückliche Niederlage, denn auch nach dem Rückstand waren jede Menge Chancen da, die jeweils nur knapp scheiterten, nicht zuletzt an Frankreichs Weltklassetorwart Hugo Lloris. Im Finale trifft Gastgeber Frankreich am Sonntag auf Portugal.

Kommentar:

Unfassbar schade! Pech, die schon in den vorangegangenen Spielen erkennbare Abschlussschwäche und in letzter Konsequenz auch ein vom Start weg wackliger Josua Kimmich haben die deutschen Titelträume beendet. Sane hätte für meinen Geschmack schon eher auf dem Platz stehen müssen. Ich hätte auch Kimmich statt Can ausgewechselt. Aber ein „hätte“ holt keine Titel! Trotzdem denke ich, dass Bundestrainer Löw seinen Zenit überschritten hat und ein neuer, personeller Impuls der Nationalmannschaft gut täte. Jetzt bleibt nur eines: Drücken wir den Franzosen die Daumen, dass sie als Gastgeber den Titel holen. Oder will jemand Ronaldo lachen sehen?

