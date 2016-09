Türkische Armee marschiert in Syrien ein

Ankara (dts Nachrichtenagentur) – Die türkische Armee ist am Mittwoch nach umfangreichen Luftangriffen auf syrisches Gebiet vorgedrungen. Dutzende Panzer seien nahe der Grenzstadt Dscharabulus, die von der radikal-sunnitischen Miliz „Islamischer Staat“ gehalten wird, auf syrischem Territorium im Einsatz, berichtet die Nachrichtenagentur „AFP“. Zuvor waren nach türkischen Militärberichten 63 Ziele in der Umgebung der Stadt von Luft- und Artillerieschlägen getroffen worden.

Türkische Spezialeinheiten in Dscharabulus

Zudem seien Spezialeinheiten in der Gegend um die Grenzstadt aktiv. Es sei das „legitime Recht“ der Türkei, die Grenze von der terroristischen Bedrohung zu säubern, sagte Innenminister Efkan Ala im Fernsehen. Unklar war zunächst, ob die türkischen Streitkräfte in der Region verbleiben wollen und ob die Offensive auf Dscharabulus begrenzt bleibt.

Türkische Grenzstadt nach IS-Angriffen evakuiert

Die Dscharabulus auf türkischer Seite gegenüberliegende Stadt Karkamis wurde evakuiert. Ziel der Offensive sei es, die türkische Grenze von der Terrorgruppe zu befreien, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Dem vorausgegangen waren mehrere Mörserangriffe aus der Region auf besiedelte türkische Gebiete und ein schwerer Anschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft in Gaziantep. Dieser wird dem IS zugeschrieben.

Donnerstag, 25. August 2016

09:51

Die Türkei hat ihre Präsenz in Syrien verstärkt und weitere Panzer auf syrisches Territorium vorrücken lassen. Der Angriff auf Dscharablus wurde gestern von syrischen Rebellen unterstützt.

Internationale Beobachter gehen jedoch weiterhin davon aus, dass die Türkei – neben der Zerschlagung des IS im türkisch-syrischen Grenzgebiet – vor allem ein Zurückdrängen der syrischen Kurdenmiliz YPG auf der Agenda hat.

11:17

Erste Stadt erobert: Die türkische Armee hat die syrische Grenzstadt Dscharabulus erobert. Der Ort war zuvor von Kämpfern der radikal-sunnitischen Miliz „Islamischer Staat“ gehalten worden. Nach umfangreichen Luft- und Artillerieangriffen waren starke Kräfte gestern in die Stadt eingerückt.

Freie Syrische Armee übernimmt, Assad protestiert: Zunächst wird die „Freie Syrische Armee“, gegen den syrischen Präsidenten Assad verbündete Rebellen, die Kontrolle über die Stadt ausüben, sagte der türkische Präsident Erdogan am Donnerstag. Die Türkei hatte ihren Einmarsch auf syrisches Territorium damit begründet, die Grenzregion von terroristischen Kräften säubern zu wollen. Die syrische Regierung in Damaskus protestierte scharf gegen die Militärintervention.

Freitag, 26. August 2016

14:38

Türkei greift Kurden an: Türkische Streitkräfte haben heute Stellungen der syrischen Kurdenmiliz YPG mit dem Ziel angegriffen, sie an das Ostufer des Flusses Euphrat zurückzudrängen. Die YPG hatte zuvor ein türkisches Ultimatum ungenutzt verstreichen lassen. US-Offizielle dementieren das. Die YPG hätte sich zurückgezogen. Es seien nur vereinzelte Kräfte zurückgeblieben, um Minen und Sprengfallen zu beseitigen. Der Westen unterstützt die YPG und deren Verbündete im Kampf gegen den IS.

Sonntag, 28. August 2016

13:51

35 Zivilisten sterben: Die Kampfhandlungen in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien setzen sich fort. Türkische Streitkräfte gehen dabei vor allem gegen syrische Kurden vor, die bislang von den USA unterstützt wurden. Die Türkei fürchtet, an ihrer Grenze könne ein neuer Kurdenstaat entstehen, was sie unbedingt verhindern will. Laut Berichten aus der Region wurden in den letzten Tagen mindestens 35 Zivilisten durch türkische Angriffe getötet.

Montag, 29. August 2016

15:05

Türken rücken weiter vor: Die türkischen Streitkräfte können in Nordsyrien weitere Geländegewinne verzeichnen. Die syrische Kurdenmiliz YPG wurde mit Kampfjets und Artillerie angegriffen. Die Türken haben angekündigt, weiter vorrücken zu wollen und weitere Städte anzugreifen, die von der YPG gehalten und zuvor vom IS zurückerobert wurden.

Die türkische Armee reagiert damit auf Beschuss türkischen Gebiets in den vergangenen Tagen. Die Intervention der türkischen Streitkräfte ist offenbar mit der US-geführten Koalition abgesprochen. Das ist die gute Nachricht. Die Türkei hat eigene Interessen Weniger gut ist die Tatsache, dass offenbar erneut auch die syrischen Kurden angegriffen werden, die sich bislang als verlässlicher Partner des Westens im Kampf gegen den IS erwiesen haben. Mit der Türkei tritt eine weitere Partei in den Krieg ein, die ganz eigene Interessen hat. Das verkompliziert den Konflikt. Außerdem könnte die Türkei als NATO-Staat mit ihrem Engagement und den daraus resultierenden Folgen auch für Deutschland umfangreiche Bündnis-Verpflichtungen auslösen.