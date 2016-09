Krass: Mertesacker rastet in ZDF-Interview fast aus

21 SHARES Facebook Twitter Google Whatsapp Print Mail Pinterest Buffer Digg Linkedin Reddit Stumbleupon Vk Xing Tumblr

Das ZDF befragte Abwehrspieler Per Mertesacker nach dem Sieg gegen Algerien. Der watschte – sichtlich genervt – den Reporter ab.

Die deutsche Nationalmannschaft tat sich lange schwer gegen einen Gegner, der als klarer Außenseiter galt. In der ersten Halbzeit gelang es der deutschen Mannschaft nicht, in ihr Spiel zu kommen. Auch die deutlich belebtere zweite Halbzeit blieb torlos. In der ersten Hälfte der Verlängerung gelang Andre Schürrle das befreiende 1:0. In der 120. Minute erhöhte Özil auf 2:0. Kurz vor dem Abpfiff schoss Djabou für Algerien das 2:1.

Deutsche Mannschaft mit Wackelsieg

Viele Fans und Experten zeigten sich enttäuscht von der Leistung der deutschen Mannschaft. Allenfalls Manuel Neuer, der über weite Teile des Spiels als Libero agierte und Andre Schürrle als Joker konnten wirklich überzeugen. Während der Bundestrainer und andere Spiele das Ergebnis selbstkritisch einzuschätzen wussten, war bei Per Mertesacker offenbar alles in bester Ordnung.

Per Mertesacker auf Krawall gebürstet

Er konnte die Fragen nach dem schwerfälligen, deutschen Spiel gar nicht verstehen und konterte mit Worten wie „Iss mir völlig Wurscht!“, „Was wollen Sie jetzt von mir?“ und „Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt?“.

Sebastian Fiebiger: Das Ding hat das Zeug zum Klassiker! Egal, ob man das jetzt – angesichts der dürftigen Leistung – arrogant und überheblich oder aber entwaffnend ehrlich findet, das Interview werden wir noch häufig sehen, wenn es um die WM 2014 geht. So richtig wertvoll wird es aber erst dann, wenn Deutschland tatsächlich Weltmeister wird.