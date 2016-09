Forscher: Zeitreisen sind möglich

Zeitreisen sind physikalisch möglich. Das jedenfalls glaubt Professor Amos Ori vom Israelischen Institut für Technologie in Haifa.

Reisen in die Vergangenheit möglich

Die Wissenschaft ist gespalten

Diese Ansicht ist in der Wissenschaftscommunity durchaus umstritten. Die Mehrheit der Wissenschaft geht davon aus, dass „Zeitreisen“ nur in die Zukunft – nicht aber in die Vergangenheit – möglich sind. Zu diesen Skeptikern gehört auch der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking, der 2009 nachträglich zu einer Part einlud – zu natürlich niemand gekommen war – um die Absurdität von Zeitreisen zu illustrieren.

Großvater-Paradoxon

Als Argument gegen eine Möglichkeit von Reisen in die Vergangenheit wird u.a. das Großvater-Paradoxon ins Feld geführt:

„Jemand, der über die Möglichkeit der Zeitreise verfügt, reist zu einem Zeitpunkt in die Vergangenheit, der vor der Zeugung seines Vaters liegt und tötet dort seinen Großvater. Diese Situation ist paradox, weil der Zeitreisende ohne die Existenz seines Vaters, der nun wegen des Todes des Großvaters nicht geboren wird, selbst nicht geboren werden kann und folglich auch nicht hätte in der Zeit zurückreisen können, um seinen eigenen Großvater zu töten.“ (Quelle: Wikipedia

Andere Wissenschaftler halten das für ein eher philosophisches und temporäres Problem, für das nur noch keine Lösung gefunden ist. Neuste Erkenntnisse der Quantenphysik scheinen den vermeintlichen Widerspruch jedenfalls auflösen zu können. Ein Zeitreisender würde in dieser Vorstellung in einer Parallelwelt landen, die einer 1:1 Kopie seiner Vergangenheit entspricht. Veränderungen würden sich damit nicht auf seine eigene Existenz, die aus einer anderen Instanz der Realität stammt, auswirken.

Die Menschen träumen schon lange von Zeitreisen. Die Frage ist, ob sie jemals möglich sein werden. Wenn sie irgendwann in der Zukunft möglich sein sollen, dann stellt sich doch die Frage, warum wir noch nichts davon wissen? Ist die Gegenwart und Vergangenheit so langweilig, daß keiner der künftigen Zeitreisenden zu uns gekommen ist? Oder haben wir nur nichts davon erfahren? Was glaubst Du? Glaubst Du, daß Zeitreisen möglich sind? In welche Zeit würdest Du gerne reisen? Schreib mir Deine Meinung – direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren. Das geht auch ganz ohne lästige Anmeldung.

