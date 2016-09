Ballgeplapper: Wie Frauen und Männer Fußball gucken

Um jedem Sexismus-Vorwurf aus dem Weg zu gehen, liebe Feministinnen, dürft ihr die Geschlechter selbst „beschriften“ ;-)

Geschlecht A

Der Hummels ist echt ganz süß.

Die Amis haben aber poppige Schuhe.

Ach, übrigens bei Zalando …

Guck mal, der Löw hat auch schon graue Haare.

Sind wir eigentlich die Weißen oder die Schwarzen?

Der Götze ist aber ziemlich klein.

Wer ist eigentlich der Blonde da? Achso, der hat ’ne Glatze.

Naja, der Müller kriegt auch bald eine.

Ist das Spiel eigentlich wichtig?

Geschlecht B

Nein! Doch! Ohhhh!

Jaaaaaaaa!

Scheiße!

Rot! Rot! Das gibts doch nicht!

So eine Pfeife!

Fuck!

Tooooooor! Yes!

Schönes Ding!

So ein Trottel.

Och neee.

Bei diesem Beitrag handelt es sich nicht um Satire! Der Autor musste diese Off-Kommentierung mit blutenden Ohren selbst durchleiden.