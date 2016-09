Smarte Grillthermometer im Extremtest

Das Onlinemagazin „mic“ von klarmobil entdecken

Grillthermometer sind längst keine einfachen Röhren mit Quecksilbersäulen mehr. Die moderne Vernetzung hat inzwischen auch am Grill Einzug gehalten.

Aber sind die digitalen Grillhelfer auch so taff, dass sie einen Extremtest überstehen? Das finden Micha und Martin im Video (oben in diesen Beitrag) heraus. Die beiden arbeiten in der Redaktion von Mic – dem neuen Onlinemagazin von klarmobil. Und wenn die beiden sympathischen „Knallköpfe“ nicht gerade neue Gadgets ziemlich absurden Tests unterziehen, füllen sie Mic mit vielen interessanten Inhalten rund um den mobilen und digitalen Lifestyle.

Bekannte Blogger bei Mic

Dabei geht ihnen ein Team zur Hand, das neben einer festen Redaktion auch aus bekannten Bloggern wie Caschy (Caschys Blog), Flo (flrnrtl), KON (Pixelburg), Gunnar (Gunnarsocial) und Pascal (Caschys Blog) besteht. Wer also auf Apps, Games und Hardware steht, sollte sich Mic auf jeden Fall bookmarken.

Smarte Grillthermometer

Mit Dennis haben sich Martin und Micha für diese Folge einen echten Grillexperten dazu geholt. Denn bei allem Klamauk müssen die Gradmesser natürlich erstmal durch einen Praxistest. Aber schon nach dem Verkosten sind sich die Beiden einig: Das war nicht wirklich ein Extremtest.

Lass uns Micha anzünden …

… ist die „zündende“ Idee, mit der natürlich sofort alle einverstanden sind. Was dann mit einem Flammenwerfer und den Grillthermometern passiert, müsst Ihr Euch aber selbst anschauen. Ich verrate nichts!