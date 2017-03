Der neue Ford Mustang kommt auch nach Deutschland

Der Ford Mustang ist eine Legende – unzählige Kinohelden „ritten“ mit ihm in den Sonnenuntergang. Jetzt kommt der emotionale Sportwagen auch nach Europa.



„Der neue Ford Mustang befeuert die Leidenschaft von Autoliebhabern auf dem ganzen Erdball“, unterstreicht Raj Nair, als Vizepräsident der Ford Motor Company für die weltweite Produktentwicklung zuständig. „Sein Look, sein Sound und auch seine Leistungsfähigkeit wecken geradezu instinktiv die Begeisterung selbst jener Fans, die noch nie einen Ford Mustang selbst gefahren oder besessen haben. Dieser Sportwagen ist weit mehr als ein Auto. Er ist das Herz und die Seele von Ford“.

Ford Mustang seit 1964

Seit 1964 hat Ford insgesamt mehr als 9 Millionen Mustangs verkauft – ein Traumwert für einen Sportwagen. Der Mustang eroberte sich in den letzten Jahrzehnten eine treue Fangemeinde. Mit zahlreichen „Auftritten“ in Kinofilmen, TV-Serien, Musikvideos und Computerspielen ist der Mustang längst zum generationsübergreifenden Kultobjekt geworden. Eine Begeisterung, die sich auch in der Zahl der Facebook-Fans widerspiegelt. Über 5,6 Millionen Fans kann das „Pony Car“ auf sich vereinen – so viel wie kein anderes Auto.

Neues Design, alte Tugenden

Zwar wurde der neue Ford Mustang von Grund auf neu designed. Die Traditionellen Tugenden des Pferdchens wurden dabei aber nicht verleugnet:

die flache Dachlinie in Kombination mit dem geduckten Auftritt

das schlanke Profil aufgrund der flach geneigten Front- und Heckscheibe

die dreidimensional gestalteten Rückleuchten mit der klassischen Aufteilung in drei Segmente

die moderne Interpretation der charakteristischen Haifisch-Front

Zwei Motorisierungen

Der neue Mustang ist in zwei Motorisierungsvarianten lieferbar. So wird der anerkannte 5,0-Liter-V8 – in der Spitze mehr als 313 kW (426 PS) stark und mit einem Drehmoment von über 529 Newtonmeter (Nm) – von einem neu entwickelten EcoBoost-Motor mit 2,3 Liter Hubraum flankiert. Dieser Vierzylinder greift auf modernste Technologie-Lösungen zurück, um hervorragende Verbrauchseffizienz und geringe CO2-Emissionen zu ermöglichen. Hierzu zählen neben einer State-of-Art-Turboaufladung auch die ebenso fortschrittliche Benzin-Direkteinspritzung sowie die vollvariable Steuerung beider obenliegender Nockenwellen.

Bei allem Traditionalismus verzichtet die Muscle Car-Ikone aber nicht auf moderne Technik. ESP ist ebenso an Board wie Navi, Soundsystem und Fahrdynamik-Regelung.

