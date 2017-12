Warum der Bitcoin über 3.000 Dollar eingebrochen ist

Der Start der Bitcoin-Futures an den Chicagoer Terminbörsen war sehnsüchtig erwartet wurden. Erstmals wird es im großen Stil möglich, über standardisierte Finanzinstrumente auf die Kursentwicklung der Kryptowährung zu setzen.

Das ermöglicht vor allem institutionellen Investoren, denen aufgrund ihrer Vorgabe bisher ein Engagement in Kryptowährungen verwehrt geblieben ist, einen Zugang in die Welt des virtuellen Geldes. Allgemein wurden davon steigende Notierungen erwartet. Eine Hoffnung, die über das Wochenende mit einem Kursverlust von rund 3.000 Punkten herb enttäuscht wurde.

Warum fällt der Kurs?

Was wir jetzt sehen, ist etwas, das wir auch von den Aktienmärkten kennen. Die Kurse sind in Erwartung des Ereignisses bereits hochgekauft wurden. Verliert der Anstieg in Dynamik, nehmen viele Marktteilnehmer Gewinne mit und kippen über die dann fallenden Notierungen auch Glücksritter aus dem Markt, die zuletzt auf den Hype-Zug aufgesprungen sind und jetzt „kalte“ Füße bekommen.

Man muss die Kursrückgänge aber einordnen. So ungewohnt stark sie für Aktieninvestoren auch ausfallen mögen – bislang waren sie nicht mehr als kleine Korrekturen in einem rasanten Aufwärtstrend, der in atemberaubenden Tempo von Hoch zu Hoch eilt.