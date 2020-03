Corona-Virus: Die aktuelle Lage in Deutschland mit Zahlen und Fakten

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat heute einen starken Anstieg der Neuinfektionen gemeldet. Inzwischen wurden in Deutschland 349 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) nachgewiesen. Lesezeit: 2 Minuten

Der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens liegt weiterhin in Nordrhein-Westfalen. Aber auch Bayern und Baden-Württemberg melden inzwischen mehr als 50 Fälle.

Corona-Fallzahlen für Deutschland

Date I T FS W 28.02.2020 48 0 0,00% 29.02.2020 66 0 0,00% 37,50% 01.03.2020 117 0 0,00% 77,27% 02.03.2020 150 0 0,00% 28,21% 03.03.2020 188 0 0,00% 25,33% 04.03.2020 240 0 0,00% 27,66% 05.03.2020 349 0 0,00% 45,42% 06.03.2020 534 0 0,00% 53,01% 07.03.2020 684 0 0,00% 28,09% 08.03.2020 847 0 0,00% 23,83% 09.03.2020 1112 0 0,00% 31,29% 10.03.2020 1296 2 0,15% 16,55% 11.03.2020 1567 3 0,19% 20,91% 12.03.2020 2369 5 0,21% 51,18% 13.03.2020 3062 8 0,26% 29,25% 14.03.2020 3795 8 0,21% 23,94%

Quelle: Robert-Koch-Institut (RKI

Legende: I = Infizierte, T = Tote, FS = Fallsterblichkeit, W = Wachstum (Infizierte)

Weltweit ist Corona auf dem Vormarsch

Auch weltweit ziehen die Neuinfektionen wieder an. Nur in China scheint der Höhepunkt – zumindest vorerst – überschritten.

Während in den letzten zwei Wochen die Zahl der aktiven Infektionen weltweit zurückgegangen ist, nimmt sie jetzt wieder zu.

Coronavirus in den Bundesländern

Bundesland Zahl be­stä­tig­ter Fälle Baden-Württemberg 569 Bayern 681 Berlin 216 Brandenburg 61 Bremen 50 Hamburg 158 Hessen 203 Mecklenburg-Vorpommern 45 Niedersachsen 253 Nordrhein-Westfalen 1154 Rheinland-Pfalz 121 Saarland 40 Sachsen 93 Sachsen-Anhalt 45 Schleswig-Holstein 60 Thüringen 46 Gesamt 3795

Italien als Schwerpunkt

In Europa ist Italien am stärksten von der COVID-19 Pandemie betroffen. Das Land meldet insgesamt 3.089 Infektionen und 107 Todesfälle. Die italienische Regierung hat darauf reagiert und alle Schulen und Universitäten des Landes bis Mitte März geschlossen.

Schulschließungen gelten als wirksames Mittel, um die Ausbreitung von Atemwegserkrankungen zu verlangsamen.

Weitere Entwicklung

Unsere Prognose, dass wir die Marke von 1.000 Infektionen in Deutschland noch in dieser Woche überschreiten, bleibt bestehen. Die in Deutschland ergriffenen Maßnahmen sind im internationalen Vergleich eher sanft.

