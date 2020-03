Corona-Virus in Deutschland – Die aktuelle Lage (Zahlen und Fakten)

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat heute erneut einen starken Anstieg der Neuinfektionen gemeldet. Inzwischen wurden in Deutschland 684 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) nachgewiesen. Lesezeit: 2 Minuten

Der Anstieg war erwartet worden und entspricht dem Wachstum der Infektionszahlen zwischen 25 und 30 Prozent, das wir in der Woche gesehen haben.

Corona-Fallzahlen in Deutschland

Date I T FS W 28.02.2020 48 0 0,00% 29.02.2020 66 0 0,00% 37,50% 01.03.2020 117 0 0,00% 77,27% 02.03.2020 150 0 0,00% 28,21% 03.03.2020 188 0 0,00% 25,33% 04.03.2020 240 0 0,00% 27,66% 05.03.2020 349 0 0,00% 45,42% 06.03.2020 534 0 0,00% 53,01% 07.03.2020 684 0 0,00% 28,09% 08.03.2020 847 0 0,00% 23,83% 09.03.2020 1112 0 0,00% 31,29% 10.03.2020 1296 2 0,15% 16,55% 11.03.2020 1567 3 0,19% 20,91% 12.03.2020 2369 5 0,21% 51,18% 13.03.2020 3062 8 0,26% 29,25% 14.03.2020 3795 8 0,21% 23,94%

Quelle: Robert-Koch-Institut (RKI

Legende: I = Infizierte, T = Tote, FS = Fallsterblichkeit, W = Wachstum (Infizierte)

Wachstum der aktiven Infektionen weltweit

Auch weltweit ist SARS-Cov-2 weiter auf dem Vormarsch. Die Zahl der aktiven Infektionen steigt weiter an. Während man die Epidemie in China offenbar eindämmen konnte, steht man international erst am Anfang der Ausbreitung. Jetzt ist insbesondere interessant, wie sich die Lage in den Ländern entwickelt, die vergleichsweise milde Maßnahmen gegen die Verbreitung des Erregers ergreifen.

Coronavirus in den Bundesländern

Bundesland Zahl be­stä­tig­ter Fälle Baden-Württemberg 569 Bayern 681 Berlin 216 Brandenburg 61 Bremen 50 Hamburg 158 Hessen 203 Mecklenburg-Vorpommern 45 Niedersachsen 253 Nordrhein-Westfalen 1154 Rheinland-Pfalz 121 Saarland 40 Sachsen 93 Sachsen-Anhalt 45 Schleswig-Holstein 60 Thüringen 46 Gesamt 3795

Weitere Entwicklung

Da man sich in Deutschland weder zu Schulschließungen noch zur Absage von Fußballspielen durchringen konnte, rechnen wir mit weiter stark steigenden Infektionszahlen. Allerdings dürften die Neuinfektionen dieses Wochenendes erst mit ein bis zwei Wochen Verzögerung in der Statistik auftauchen. Dann nämlich, wenn die Patienten Symptome entwickeln.

Warum gibt es in Deutschland keine Toten?

Das hat mehrere Ursachen:

Phase: Zum einen ist die Epidemie noch in einer frühen Phase. Todesfälle treten häufig erst im späten Verlauf der Erkrankung auf. Alter: Außerdem sind – im Zuge des Karnevals – viele junge und gesunde Menschen erkrankt. Das senkt die Sterblichkeit. In Italien hatte man weniger Glück. Ein früher Infektionsherd war ein Seniorenheim. Testing: Wir testen mehr. Je mehr man testet, desto mehr Infizierte holt man aus der Dunkelziffer. Länder wie Südkorea, die auch völlig symptomfreie Patienten testen, haben geringere Sterblichkeitsraten.

