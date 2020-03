Coronavirus – Die Lage in Deutschland (neue Zahlen und Fakten)

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat neue Fallzahlen für das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 in Deutschland gemeldet. Sie zeigen einen Anstieg der Infektionszahlen. Bislang gibt es in Deutschland aber noch keine Todesfälle zu beklagen. Lesezeit: 2 Minuten

(Berlin/NOO) Die Zahl der Infizierten ist – auf ähnlichem Niveau wie in den Vortagen – angestiegen. Das Wachstum im Bereich von 20 – 30 Prozent entspricht den internationalen Erfahrungen ohne allzu strikte Gegenmaßnahmen.

Positiv: In Deutschland sind bislang noch keine Todesfälle aufgetreten. Die Verläufe werden überwiegend als mild beschrieben und gleichen bei den meisten Patienten denen einer Erkältung.

Aktuelle Corona-Fallzahlen aus Deutschland – COVID-19

Date I T FS W 28.02.2020 48 0 0,00% 29.02.2020 66 0 0,00% 37,50% 01.03.2020 117 0 0,00% 77,27% 02.03.2020 150 0 0,00% 28,21% 03.03.2020 188 0 0,00% 25,33% 04.03.2020 240 0 0,00% 27,66% 05.03.2020 349 0 0,00% 45,42% 06.03.2020 534 0 0,00% 53,01% 07.03.2020 684 0 0,00% 28,09% 08.03.2020 847 0 0,00% 23,83% 09.03.2020 1112 0 0,00% 31,29% 10.03.2020 1296 2 0,15% 16,55% 11.03.2020 1567 3 0,19% 20,91% 12.03.2020 2369 5 0,21% 51,18% 13.03.2020 3062 8 0,26% 29,25% 14.03.2020 3795 8 0,21% 23,94%

Quelle: Robert-Koch-Institut (RKI

Legende: I = Infizierte, T = Tote, FS = Fallsterblichkeit, W = Wachstum (Infizierte)

Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen

Den Schwerpunkt der Epidemie bildet NRW. Von dort wurden 111 Fälle gemeldet. Ohne einen einzigen Fall ist aktuell nur noch das Bundesland Sachsen-Anhalt.

In Nordrhein-Westfalen werden die Infektionsschutzvorgaben des RKI Berichten zufolge nur zum Teil umgesetzt. So sucht man aktuell einen Kompromiss zwischen Seuchenschutz und Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens und stellt nicht – wie in anderen Bundesländern – komplette Klinikabteilungen unter Quarantäne.

Einordnung der Zahlen

Wir veröffentlichen mehrfach täglich Zahlen aus vielen Ländern der Welt. Diese sind untereinander nur bedingt vergleichbar. Welche Sterblichkeitsrate man ermittelt, hängt bspw. entscheidend davon ab, wie viel man testet.

Wird viel und auch anlasslos getestet, bekommt man eine geringe Fallsterblichkeit. Testet man ausschließlich symptomatische Patienten oder schwere Fälle, steigt die Fallsterblichkeit.

Infektionen in den Bundesländern

Baden-Württemberg (44)

Bayern (48)

Berlin (6)

Brandenburg (1)

Bremen (2)

Hamburg (2)

Hessen (12)

Mecklenburg-Vorpommern (3)

Niedersachsen (4)

Nordrhein-Westfalen (111)

Rheinland-Pfalz (2)

Saarland (1)

Sachsen (1)

Schleswig-Holstein (2)

Thüringen (1)

Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen. Spätestens Ende der Woche dürften sich die Infektionszahlen im vierstelligen Bereich bewegen.

