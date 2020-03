Corona-Virus: Die aktuelle Lage in Spanien – Zahlen, Diagramme, Fakten

In Spanien wächst die Zahl der Neuinfektionen zwar weiterhin stark. (+2.833) Der Anstieg flacht sich aber ab. In den letzten drei Tagen lag der Zuwachs der Neuinfektionen nur noch im Bereich um 20 Prozent. Das ist weniger als in Ländern ohne Eingriffe in das öffentliche Leben. Für solche Länder ist der Bereich um 25 Prozent typisch.

Lesezeit: 2 Minuten