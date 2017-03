Arrival – SciFi-Knaller mit Amy Adams und Jeremy Renner

-Anzeige-

Im neuen Film von Erfolgsregisseur Denis Villeneuve („Sicario”, „Prisoners“) steht einmal das Schicksal der gesamten Menschheit auf dem Spiel.

In verschiedenen Teilen der Erde tauchen plötzlich fremde Raumschiffe auf und es ist völlig unklar, was deren Besitzer im Schilde führen. Haben sie friedlichen Absichten, wollen sie der Menschheit sogar helfen oder ist ihr Auftauchen Teil eines Plans zur Vernichtung der menschlichen Spezies? Das soll ein Team um eine Sprachwissenschaftlerin und ein Mathematik-Genie herausfinden.

Die Mission der Beiden wird schnell zu einem Wettlauf um die Zeit. Denn obwohl eine erste Kommunikation gelingt, stellt sich deren Interpretation als schwierig heraus. Einige Nationen planen bereits proaktive Schläge gegen die Raumschiffe, die jede Chance auf ein friedliches Verhältnis zu den rätselhaften Besuchern vernichten würden.

Amy Adams und Jeremy Renner

Verkörpert werden die beiden Wissenschaftler von Amy Adams, die schon in „Badman vs. Superman“ und „American Hustle“ brillierte – sowie Action-Start Jeremy Renner, den man am ehesten aus „The Hurt Locker“ oder „Mission Impossible – Rogue Nation“ kennt. Der Streifen ist bis in die Nebenrollen erstklassig besetzt.

Schau Dir einfach den Trailer an – der macht auf jeden Fall Lust auf mehr.

Arrival Darsteller: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O’Brien, Tzi Ma

Regie: Denis Villeneuve

Drehbuch: Eric Heisserer

Kinostart: 24. November 2016