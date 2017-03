Schwedischer Thriller: Modus – Der Mörder in uns

Schweden hat sich in den letzten Jahren auch hierzulande zu einem Qualitätsversprechen für Crime-Serien gemausert.

Die neue Thrillerserie „Modus – Der Mörder in uns“ löst ein, was ihre Herkunft verspricht:

Es ist eine schneereiche Weihnacht in Schweden, als eine Reihe schockierender Todesfälle das Land erschüttert. Die 11-jährige Stina – gespielt von Esmeralda Struwe – wird zufällig Zeugin einer dieser Morde. Anstatt das autistische Mädchen zu töten, rettet der Mörder jedoch ihr Leben. Als kurz darauf ein zweiter Mord geschieht, bittet die schwedische Polizei Stinas Mutter Inger – eine ehemalige FBI-Profilerin – um Hilfe. Sie soll herausfinden, ob und wie die beiden Taten zusammenhängen. Um ihre Tochter besser schützen zu können, schließt sich Inger den Ermittlungen an. Doch schon bald tauchen neue Leichen auf und ziehen die Beteiligten in eine verzweifelte Jagd nach einem Serienkiller …

Die Vorlage: „Gotteszahl“ von Anne Holt

In Schweden konnte die Serie bereits kräftig abräumen und ist sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum beliebt. Die Serie basiert auf dem Erfolgsthriller „Gotteszahl“ von Anne Holt. Die Bestseller-Autorin war übrigens in den 90er Jahren die Justizministerin Norwegens.

Besetzung

Die Serie ist durchweg hochkarätig besetzt. So konnte man Henrik Norlen bereits in „Arne Dahl“, „Blutsbande“, „Stockholm Ost“, „Kommissar Beck“ und „GSI“ erleben. Milanda Kinnaman bereicherte schon den Cast von „Mein Leben als Hund“, „Der Adler“ und „Die Brücke“, während man Krister Henriksson aus „Wallander“ kennt. Marek Oravec spielte schon in „Crossing Lines“ und „Captain Amerika: The First Avenger“ – Johan Widerberg in „Oceans’s Twelve“ und Alexandra Rapaport in „The Team“ und „Mord im Midsommer“. Aber auch junge Talente wie die bezaubernde Esmeralda Stuwe, die in „Modus“ ihr Schauspieldebüt gibt, sind nicht weniger sehenswert.

Rolle Darsteller/in Inger Johanne Vik Melinda Kinnaman Ingvar Nyman Henrik Norlén Stina Vik Esmeralda Struwe Linnea Vik Lily Wahlsteen Richard Forrester Marek Oravec Isak Aronson Simon J. Berger Marcus Ståhl Magnus Roosmann Lukas Lindgren Johan Widerberg Erik Lindgren Krister Henriksson Patricia Green Liv Mjönes Rolf Ljungberg Peter Jöback Noah Stahl Primus Lind Astrid Friberg Ellen Jelinek

Wir finden: Die Serie ist genau das Richtige für gemütliche Filmabende in der kalten Jahreszeit. Eine Kuscheldecke, eine heiße Tasse Tee und stundenlange, spannende Unterhaltung. Auch als Last-Minute-Geschenk zur Weihnachten ist die DVD bzw. Blu-ray bestens geeignet. Gerade auch deshalb, weil die Handlung in der Weihnachtszeit spielt.