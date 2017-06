Transformers 5 – The Last Knight

-Anzeige-

Am 22. Juni ist es soweit und der fünfte Teil der inzwischen zum Kult gewordenen Tansformers-Reihe läuft in den deutschen Kinos an.

Es ist erneut Michael Bay, der die Regie des Streifens übernommen hat. Auch der Cast kann sich durchweg sehen lassen. Mit dabei sind Mark Wahlberg, Laura Haddock, Altmeister Anthony Hopkins, Josh Duhamel und Stanley Tucci – um nur einen kleinen Auszug der bis in den Nebenrollen attraktiven Besetzung zu nennen. Den Soundtrack steuerte Steve Jablonsky bei, der schon den ersten Teil aus dem Jahre 2007 musikalisch untermalte.

Die Story

Der Autobots-Chef Optimus Prime hat die Erde verlassen. Allerdings muss er feststellen, dass seine eigene Heimat „Cybertron“ zerstört wurde. Für deren Wiederaufbau braucht er ein Artefakt, das zur Zeiten König Arthurs auf der Erde versteckt wurde.

Das Transformers-Universum wird kräftig durcheinandergewirbelt. Aus Freunden werden Feinde und aus einem Retter eine Bedrohung. Und eines ist klar: Es wird nur eine Welt überleben – die der Menschen oder die der Transformers …

