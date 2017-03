Der Penis – Wie groß ist wirklich normal?

Die normale Penisgröße: Wie groß ein normaler Penis durchschnittlich ist und worauf Frauen beim Penis besonders wert legen.

ANZEIGEN

Penis: Nur für 20% der Frauen ist die Größe wichtig

Überhaupt ist nur etwa 20% aller Frauen die Größe wichtig, da die wenigsten durch den Geschlechtsverkehr ansich, sondern eher durch Liebkosungen mit den Händen oder der Zunge zum Orgasmus kommen. Also: Nicht die Größe ist wichtig, viel wichtiger ist es, auf den Partner einzugehen und gemeinsam herauszufinden was beiden beim Sex gefällt.

Umfang: Der durchschnittliche Umfang des menschlichen Penis liegt je nach Studie zwischen 10 und 13 Zentimetern.

Penisgröße nach Alter

Hinweis: Die Werte dieses Artikels stammen aus verschiedenen Studien und sind daher nicht direkt miteinander vergleichbar bzw. konsistent. Wir weisen auch an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass ein Penis im medizinischen Sinne erst dann als „zu klein“ (Mikropenis) gilt, wenn er bei einem erwachsenen Mann im erregierten Zustand sieben Zentimeter unterschreitet.

Die normale Penisgröße in bestimmten Lebensaltern:



Alter normale Penisgröße 0 Jahre 1 - 2 cm 1 Jahre 2 - 3 cm 2 Jahre 2 - 4 cm 3 Jahre 3 - 4 cm 4 Jahre 3 - 5 cm 5 Jahre 4 - 5 cm 6 Jahre 4- 6 cm 7 Jahre 4 - 6 cm 8 Jahre 5 - 6 cm 9 Jahre 6 - 7 cm 10 Jahre 6 - 8 cm 11 Jahre 6 - 8 cm 12 Jahre 7 - 9 cm 13 Jahre 8 - 10 cm 14 Jahre 8 - 11 cm 15 Jahre 9 - 12 cm 16 Jahre 10 - 13 cm 17 Jahre 11 - 14 cm 18 Jahre 12 - 16 cm 19 Jahre 13 - 18 cm 20 Jahre 14 - 20 cm

Die Tabelle illustriert lediglich das Wachstum des Penis in verschiedenen Lebensaltern. Die angegebenen Spannen sind bewusst eng gewählt, um klare Wachstumsphasen zu zeigen. Ein Maß außerhalb der Spanne deutet nicht auf ein medizinisches Problem hin.

ANZEIGEN

Wie misst man den Penis richtig?

Wer sich mit anderen und Durchschnittswerten vergleichen will, muss richtig messen. Der medizinische Standard, der den meisten Größenangaben zugrunde liegt, geht von einer Messung an der Oberseite des Penis aus. Man misst im erregierten Zustand von der Spitze der Eichel bis an den Körper, zum Schambein. Während eventuell vorstehende Vorhaut nicht mitgemessen wird, darf man eventuell vorhandene Fettpolster am Schambein eindrücken.

Wer den Penisumfang messen und vergleichen will, muss das Maßband an der Peniswurzel anlegen.

Penis zu klein?

Medizinisch gilt ein Penis erst dann als „zu klein“, wenn er im erregierten Zustand weniger als 7 Zentimeter misst. Das gilt wohlgemerkt für erwachsene Männer. Ein solcher Penis wird als „Mikropenis“ bezeichnet. Der Kleinwuchs in der Hose betrifft aber nur rund 2 Prozent der Männer. Über die möglichen Ursachen eines Mikropenis und die entsprechenden Behandlungsoptionen haben wir hier etwas geschrieben.

Ein Penis, der zwar kleiner als der Durchschnitt aber medizinisch nicht zu klein ist, sollte kein Anlass für Sorgen sein. Die meisten Männer mit einem kleinen Penis fürchten, dass sie eine Frau nicht sexuell befriedigen können. Diese Befürchtungen sind haltlos. Denn wie bei vielen anderen körperlichen Merkmalen ist die Penisgröße Geschmackssache. Es gibt Frauen, die stehen auf „richtig etwas in der Hose“ – aber auch ebenso viele, die froh sind, wenn das beste Stück keine gigantischen Ausmaße annimmt und Schmerzen verursacht.

Sexualität spielt sich zum großen Teil im Kopf ab. Wer sich also Sorgen um seine Qualitäten als Liebhaber macht, sollte nicht in der Hose nach der Ursache für seine Probleme suchen.

Penisgröße nach Ländern

Regional sind die durchschnittlichen Penisgrößen unterschiedlich. Sie weichen allerdings nicht so stark voneinander ab, wie man das vielleicht glauben mag. Die Varianz liegt zwischen 12,5 Zentimetern (Japan) und 18 Zentimern (Ghana). Die Europäer liegen im Mittelfeld. So sind deutsche Penisse im Schnitt 14,5 Zentimeter lamg, während die Italiener auf bescheidene 12,5 Zentimeter kommen. Die Schweizer bringen es auf 12,4 cm. USA und Großbritannien liegen 14,5 bzw. 14,3 Zentimetern fast gleichauf. Besonders groß sind Penisse in Afrika und besonders klein in Asien. Die Türken liegen mit 13,8 Zentimetern dicht am deutschen Durchschnittsmaß.

Land durchschnittliche Peniusgröße Australien 15,5 cm China 12,9 cm Deutschland 14,5 cm Frankreich 14,5 cm Ghana 17,3 cm Großbritannien 14,3 cm Indien 13 cm Israel 13,5 cm Italien 12,5 cm Japan 12,5 cm Kongo 18 cm Niederlande 15,5 cm Polen 15,5 cm Russland 13,2 cm Schweiz 14,2 cm Spanien 13,6 cm Türkei 13,8 cm Ukraine 14,2 cm USA 14,1 cm

Zusammenhang zwischen Penisgröße und anderen Körpereigenschaften

In großen Studien konnten bislang keine Zusammenhänge zwischen bestimmten Körpereigenschaften und der Penisgröße festgestellt werden. Es gibt einen leichten Zusammenhang zur Körpergröße, aber die gängigen Klischees (Nasengröße, Schuhgröße, Fingerlänge), haben keinen realen Hintergrund.

1 Kleiner Penis – ab wann ist ein Penis wirklich zu klein?

3 Blogrebellen: Lasst uns über Penisgrößen reden

4 Justillon: Deutsche Richterin lässt Penis des Angeklagten vermessen

Sebastian Fiebiger: Machst Du Dir Sorgen, dass Dein Penis zu klein ist? Warum? Warst Du schon beim Arzt? Schreib uns einfach Deine Fragen, Gedanken und Erfahrungen – unter diesem Artikel, in den Kommentaren. Das haben schon mehr als 1.000 Leser getan.