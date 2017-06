Kulttrainer Jürgen Klopp trifft auf Ulknudel Carolin Kebekus

-Anzeige-

Carolin Kebekus und Jürgen Klopp haben Eines gemeinsam. Sie beherrschen die Kunst des trockenen Humors – der ganz schlicht und schnörkellos daherkommt, aber die Lachmuskel brachial und gnadenlos penetriert.

In der Webserie „Auf ein Wir“ der Warsteiner Brauerei treffen die beiden in einer Bar aufeinander. Und das ist nicht nur amüsant, sondern vermittelt auch überraschend ehrliche Einblicke in die Gedankenwelt rund um den Humor der Beiden.

Wir erfahren bspw. was passiert, wenn eine Show von Carolin Kebekus mal nicht ganz so gut gelaufen ist und das Publikum Pointen mit Schweigen gestraft hat. Aber auch der sonst so souveräne Klopp spricht über die Befürchtungen, die er vor seiner ersten Pressekonferenz für den FC Liverpool hatte und wie er sich auf englische Statements vorbereitet hat.

Webserie mit Jürgen Klopp

Das Video ist der Auftakt zu einer Reihe, in der Jürgen Klopp Prominente an der Bar trifft. In weiteren Folgen sehen wir Begegnungen des legendären Fußballtrainers mit Schauspieler Moritz Bleibtreu und Ex-Profi-Fußballer Sebastian Kehl. Pro Gast gibt es drei Folgen – also insgesamt neun.

Die drei Promis stehen genau wie drei dazugehörige TV-Spots für das „Tripple“ aus:

Warsteiner Pilsener Alkoholfrei

Warsteiner Herb Alkoholfrei

Warsteiner Radler Alkoholfrei

Klopp ist seit 2016 Markenbotschafter für Warsteiner und hat einen Vierjahresvertrag unterzeichnet. Dabei kommt das Biersponsoring nicht von irgendwoher. Mit den Worten „Meine Großeltern hatten eine kleine Brauerei und ich weiß den Genuss eines guten Bieres zu schätzen“ kommentierte der Erfolgstrainer sein Engagement.

