-Anzeige-

Die Geschichte um den Osterhasen ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Zeit, damit einmal gründlich aufzuräumen.

Ostern gibt es bunte Eier – soviel ist klar. Und die bringt … wer? Der Osterhase? Aber warum? Und wo hat das Langohr die Eier her? Und warum sind sie bunt? Fangen wir mal ganz einfach an. Eier legt normalerweise ein Huhn. Aber die sind wahlweise weiß oder braun. Aber keinesfalls bunt. Mhhhh …

Die Geschichte des wahren Osterhasen

Das zauberhafte Video – oben in diesem Beitrag – erzählt die ganze Geschichte. Der Osterhase hat nämlich außergewöhnliche Eltern. Während sein Vater ebenfalls ein Hase ist, ist seine Mutter ein legefreudiges Huhn. Und so kommt es, dass unser Hase eines Tages – er ist gerade in der Schule – ein recht merkwürdiges Erlebnis hat. Plötzlich und unvermittelt entschlüpft ihm ein buntes Osterei.

Doch wer vermutet, dass die anderen Tierkinder das Häschen dafür bewundern, irrt sich gewaltig. Im Gegenteil – Hasi wird dafür handfest gemobbt, schleicht sich sichtlich geknickt nach Hause und verbarrikadiert sich in seinem Zimmer. Der Frust ist sogar so groß, dass er von zu Hause flieht und die große Stadt erkundet.

Dort weiß man seine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu schätzen … doch das musst Du Dir schon selbst anschauen!

Netto Osterüberraschung

Mit dieser Geschichte, die zum Dahinschmelzen verfilmt ist, will uns der Marken-Discounter Netto auf die Osterzeit einstimmen. Und Netto wäre nicht Netto, wenn es zum bunten Eierfest nicht weitere spannende Aktionen gäbe.

Klick einfach mal auf das laufende Video – oben in diesem Beitrag – dann kommst Du zur Osterseite von Netto. Dort kannst Du Hasen suchen und an einem lukrativen Gewinnspiel teilnehmen. Außerdem gibt es Ausmalbilder und Bilderbücher zum kostenlosen Download und einen riesigen Starschnitt, mit dem Du die Hauptfigur des Films in 100 Zentimeter Größe nachbasteln kannst.

… und natürlich gibt es viele Osterangebote zu entdecken – zum Beispiel putzige Osterhasen-Amerikaner mit Marzinpan-Ohren.