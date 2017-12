Handwerkliche Berufe auf unterhaltsame Weise entdecken

-Anzeige-

Gerade bei Abiturienten steht eine akademische Laufbahn besonders hoch im Kurs. Handwerkliche Berufe werden schnell als Karriereoption verworfen, weil sie vermeintlich nur für Haupt- und Realschüler geeignet seien.

Dass das ein großer Irrtum ist, stellen die „Rekordpraktikanten“ unter Beweis. Charly und Marvin stehen ganz am Anfang ihres Berufslebens und suchen noch nach einer Herausforderung, die sie erfüllt. Und um sich nicht vorschnell für einen Beruf entscheiden zu müssen, testen sie einfach munter durch.

Eine Rekordtour durch viele Handwerksberufe

Auf einer Tour durch ganz Deutschland – von der Metropole bis in die tiefste Provinz – lernen sie verschiedene Handwerksberufe kennen. Damit auch Du einen Einblick in die unglaubliche Bandbreite handwerklicher Berufe bekommst, teilen die Beiden ihre Erlebnisse auf Instagram und Facebook. Dabei erwarten Dich keine langweiligen Textwüsten und Berufsbeschreibungen, sondern hautnahe Einblicke in den Berufsalltag. Es gibt ständig neuen Nachschub an Fotos, Vlogs und kurzen Texten.

Berufe im Handwerk

Folgende Berufe haben Charly und Marvin schon für Dich ausprobiert:

Berufe im Check der Superpraktikanten Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Augenoptiker/-in Bäcker/-in Bestattungsfachkraft Beton- und Stahlbauer/-in Bootsbauer/-in Brauer/-in und Mälzer/-in Buchbinder/-in Büchsenmacher/-in Dachdecker/-in Fleischer/-in Friseur/-in Glaser/-in Glasveredler/-in Hochbaufacharbeiter/-in Klempner/-in Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Maler/-in und Lackierer/-in Maßschneider/-in Mediengestalter/-in Digital und Print Metallblasinstrumentenmacher/-in Metallbauer/-in Müller/-in Ofen- und Luftheizungsbauer/-in Orthopädieschumacher/-in Raumausstatter/-in Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker-/in Sattler/-in Seiler/-in Schornsteinfeger/-in Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in Tischler/-in und Schreiner/-in Uhrmacher/-in Zahntechniker/-in Zerspanungsmechaniker/-in

Weitere Informationen

Wer sich noch detaillierter über die Karriereaussichten im Handwerk informieren will, besucht einfach die Website der Superpraktikanten, die man durch einen einfachen Klick auf das Video – oben in diesem Beitrag – erreicht. Dort gibt es neben ausführlichen Profilen zu 130 Handwerksberufen einen Berufechecker, den man mit seinen eigenen Vorlieben füttern kann, um passende Berufsvorschläge zu erhalten. Außerdem gibt es einen Lehrstellenradar, der nach Eingabe der Postleitzahl offene Lehrstellen anzeigt und hilfreiche Tipps für den Berufseinstieg und Praktika.