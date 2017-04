Sie beendet die Beziehung, weil seine Wohnung zu klein ist

-Anzeige-

Wenn eine Beziehung scheitert, gibt es meist mehr als einen Grund dafür. Manchmal aber ist die Sache auch ganz einfach.

… und so geht es unserem „Helden“ im Kurzfilm, den Du oben in diesem Beitrag findest. Mit den Worten „Deine Wohnung ist einfach zu klein. Ich kann das nicht mehr.“ schickt ihn seine Angebetete eiskalt in die Wüste. Und ganz ehrlich? Wenn man sich im „trauten“ Heim des Gehörnten so umschaut, kann man eine seichte Zustimmung nicht verweigern. Aber so traurig endet die Geschichte nicht! Der verlassene Winzwohungsbesitzer fällt weinend in den Schlaf und hat einen Traum, der die Sicht auf sein Leben verändern wird.

… doch das musst Du Dir selbst anschauen!

Immowelt

Der amüsante Spot, der zugleich ein Song im besten Hip-Hop-Stil ist, stammt vom Immobilienportal Immowelt und zeigt die Perspektiven auf, die Wohnen heute bietet – vom schloßähnlichen Anwesen über die stylische Bude in bester Lage bis zum Wohntraum mit Südbalkon.

Und so funktioniert die Wohnungssuche:

Wer schnell ans Ziel kommen will, nutzt die Schnellsuche auf Immowelt. Einfach den Wohnwunsch auswählen, die eigene Postleitzahl eingeben, ggf. noch Limits für Mietpreis, Wohnfläche und Zimmerzahl setzen und schon spuckt die Suchfunktion passende Immobilien aus.

Wer die Suche noch ein wenig verfeiern möchte, kann weitere Kriterien – etwa zur Lage, zur Ausstattung oder zur Kategorie – auswählen. Auch eine Freitextsuche für besonders ausgefallene Wohnwünsche (bspw. „Holzhaus mit Seeblick“) steht zur Verfügung.

Suchauftrag & Apps

Wer einen kostenfreien Suchauftrag anlegt, kann sich passende Immobilien per E-Mail zuschicken lassen. Auch hier können die eigenen Kriterien hinterlegt werden. Sobald passende Objekte eingestellt werden, gibt es Post. Der Suchauftrag lässt sich nachträglich bearbeiten oder löschen.

Immowelt bietet natürlich auch komfortable Apps für Android und iOs.

Song & Making Of

Wer jetzt gleich die Website von Immowelt besucht, kann sich den Song des Videos kostenlos herunterladen und im Making Of zum Video einen Blick hinter die Kulissen wagen.