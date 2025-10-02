Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Die Rapcrew „01099“ steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK aufgrund des Feiertags am Freitag bereits am Donnerstag mit. Das Album „orange“ steigt wie seine beiden direkten Vorgänger direkt auf Platz eins ein.

Die Ska-Punk-Band „Sondaschule“ landet mit „Wir bleiben wach“ auf Position zwei. Dahinter schafft Till Lindemann den Re-Entry mit „Zunge“. Das vor zwei Jahren releaste Album wurde überarbeitet und durch zusätzliche Songs erweitert. Ihm folgen Amorphis („Borderland“) und ZSK („Feuer und Papier“) in die Top 5.

In den Offiziellen Deutschen Single-Charts ist „Golden“, gesungen von Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami, weiterhin das Maß der Dinge. Neun Nummer-1-Wochen schaffte in diesem Jahr bisher kein anderer Titel. Die Positionen zwei und drei gehen an „Ordinary“ (Alex Warren) und „No Broke Boys“ (Disco Lines und Tinashe).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.