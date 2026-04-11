Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern München hat am Samstagabend im Millerntor-Stadion einen souveränen 5:0-Sieg gegen den FC St. Pauli eingefahren.

Bereits in der 9. Minute stellte Jamal Musiala per Kopfball nach einer Flanke von Konrad Laimer den Bundesliga-Torrekord aus der Saison 1971/72 ein. Leon Goretzka erhöhte in der 53. Minute auf 2:0, was das historische 102. Saisontor der Bayern bedeutete, als er eine unfreiwillige Verlängerung von Lars Ritzka nach einem Freistoß volley ins Netz beförderte. Nur eine Minute später sorgte Michael Olise mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern für das 3:0.

In der 65. Minute nutzte Nicolas Jackson einen Fehler von Joel Chima Fujita aus und schob nach einem Zuspiel von Jamal Musiala zum 4:0 ein. Den Schlusspunkt setzte Raphael Guerreiro in der 89. Minute, nachdem er ungestört in den Strafraum eindringen und Vasilj im Eins-gegen-eins überwinden konnte. St. Pauli hatte dem Offensivdrang der Bayern wenig entgegenzusetzen und war über weite Strecken des Spiels in die Defensive gedrängt.

Die Gastgeber versuchten, durch Spielerwechsel und gelegentliche Angriffe Schadensbegrenzung zu betreiben, doch die Münchner dominierten das Spielgeschehen. Trotz einiger Bemühungen, wie einem Distanzschuss von Connor Metcalfe, blieb St. Pauli ohne zählbaren Erfolg. Die Bayern hingegen zeigten sich in allen Mannschaftsteilen überlegen und ließen den Ball sicher zirkulieren.

Mit diesem Sieg baut Bayern München seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus, während St. Pauli weiterhin im Abstiegskampf steckt. Trainer Vincent Kompany konnte sich über eine starke Leistung seiner Mannschaft freuen, die trotz zahlreicher Wechsel ihre Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellte.