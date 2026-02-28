Dortmund (dts Nachrichtenagentur) - Im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga haben die Bayern am Samstagabend bei ihrem obersten Verfolger Borussia Dortmund mit 3:2 gewonnen.

Dortmund erwischte zunächst den besseren Moment und ging in der ersten Halbzeit nach einer Standardsituation in Führung. Eine Hereingabe von Daniel Svensson fand im Strafraum Nico Schlotterbeck, der sich im Zentrum durchsetzte und den Ball unhaltbar ins lange Eck verlängerte (26. Minute). Die Partie war bis dahin geprägt von vielen Zweikämpfen, Unterbrechungen und wenigen klaren Torchancen, während die Defensive auf beiden Seiten aufmerksam arbeitete. Dortmund verteidigte kompakt, während Bayern zwar mehr Ballbesitz hatte, aber nur selten gefährlich vor das Tor kam. Für die Gastgeber wurde die erste Hälfte zusätzlich von einer Verletzung überschattet, als Kapitän Emre Can nach einem Zweikampf über Knieprobleme klagte und schließlich ausgewechselt werden musste.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Bayern den Druck spürbar und kamen schließlich zum Ausgleich. Nach einem gut vorgetragenen Angriff brachte Joshua Kimmich den Ball in den Strafraum, wo Serge Gnabry per Kopf für Harry Kane auflegte. Der englische Stürmer ließ sich die Chance nicht entgehen und traf in der 54. Minute zum 1:1.

Kurz darauf bot sich den Münchnern die Möglichkeit zur Führung, als Josip Stanisic im Strafraum gefoult wurde und der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Kane übernahm erneut Verantwortung und verwandelte den Strafstoß trotz richtiger Ecke von Dortmunds Torhüter Gregor Kobel zur 2:1-Führung für den Tabellenführer (70. Minute).

Doch Dortmund zeigte Moral und blieb im Spiel. In der Schlussphase zogen sich die Bayern kurzzeitig etwas zurück, was der Borussia Raum verschaffte. Marcel Sabitzer nutzte diesen Moment und brachte den Ball aus dem Halbfeld zu Daniel Svensson, der direkt abzog und den Ausgleich zum 2:2 erzielte (83. Minute).

Die Partie blieb danach offen, und die Bayern hätten beinahe postwendend wieder in Führung gehen können. Nach einer Kombination über Michael Olise und Luis Diaz kam Letzterer zum Abschluss, verfehlte das Tor jedoch nur um wenige Zentimeter. Kurz darauf hatten die Bayern dann aber doch noch die richtige Antwort parat: Eine Flanke von rechts konnte die BVB-Abwehr noch parieren, allerdings fiel die Rettungsaktion direkt Joshua Kimmich vor die Füße, der sich nicht zweimal bitten ließ, und den Bayern drei Punkte sicherte (87. Minute).

Die Bayern haben damit wieder elf Punkte Vorsprung und sind weiter auf Meisterkurs.