Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) – Am sechsten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt daheim gegen den FC Bayern München mit 3:0 gewonnen.

Die Bayern starteten direkt mit Feuer in die Partie: Ein langer Schlag von Neuer konnte in der ersten Minute nicht verteidigt werden, Gnabry legte für Luis Diaz auf und der schob ein. In der achten Minute wollte Koch gegen Kane klären und knallte das Leder an den eigenen Querbalken.

Insgesamt wirkten die Hessen aber durchaus engagiert und stellten die Gäste vor defensive Aufgaben. In diese guten Ansätze hinein legte Kane in der 27. Minute aber das 2:0 nach: Luis Diaz legte für den Stürmerstar auf und der schweißte das Rund sehenswert in die linke Ecke.

In der Folge flachte die Begegnung merklich ab. Die Kompany-Truppe ließ wenig zu, schien aber auch ihrerseits weitgehend zufrieden mit dem Ergebnis. Dieses hatte bis zur Halbzeit Bestand.

Nach dem Seitenwechsel war es dann aber doch der Deutsche Rekordmeister, der wieder den Weg nach vorne suchte. In der 50. Minute steckte Luis Diaz für Gnabry durch und der Nationalspieler kam im Fallen nicht an Kaua Santos vorbei. In der 55. Minute kam Kane nach einer Ecke aus dem Gewühl zum Abschluss, ließ aus wenigen Metern aber nur das Aluminium erzittern.

In der 70. Minute meldete sich dann auch nochmal die Toppmöller-Elf vorne an, Doans Direktabnahme verfehlte ihr Ziel aber knapp. Ansonsten hatten die Hausherren offensiv nicht viel zu melden und schienen eher bemüht, nicht noch mehr Gegentreffer zu kassieren.

Das klappte aber nicht: In der 84. Minute zog Luis Diaz gegen Koch nochmal auf, ließ den SGE-Kapitän stehen und schoss scharf unter die Latte ein. Das war gleichbedeutend mit dem völlig verdienten Endstand.

Mit dem Auswärtssieg setzt sich Bayern München wieder an die Tabellenspitze, Frankfurt rutscht auf Platz sechs ab.