Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Am 26. Spieltag in der Fußball-Bundesliga sind die Bayern in Leverkusen nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Nach sage und schreibe zwei Platzverweisen konnten die Münchner am Ende mit dem Ergebnis aber noch zufrieden sein.

Bereits in der 6. Minute ging Leverkusen durch Aleix Garcia in Führung. Sein Schuss wurde unhaltbar von Jonathan Tah abgefälscht und landete im Netz. Die Bayern taten sich schwer, gegen die gut organisierte Defensive der Leverkusener klare Chancen herauszuspielen, und die Werkself hatte die Erhöhung tatsächlich auf dem Fuß.

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Bayern dann aber den Druck - und wurde in der 69. Minute belohnt. Luis Diaz erzielte den Ausgleich, nachdem er von Michael Olise mustergültig bedient wurde und im direkten Duell mit dem Leverkusener Torhüter Blaswich die Oberhand behielt.

Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und mehreren Verwarnungen. Besonders spektakulär: die Rote Karte für Nicolas Jackson von Bayern München, der in der 42. Minute nach einem Foul an Martin Terrier des Feldes verwiesen wurde. Diese Entscheidung fiel nach einer Überprüfung durch den Videoassistenten.

Und der Bayern-Torschütze zum Ausgleich - vorher schon verwarnt, konnte es sich nicht verkneifen, in der 84. Minute fallen zu lassen - Diaz musste mit Gelb-Rot vom Platz und die Bayern waren nur noch zu neunt.

Leverkusen zeigte sich kämpferisch und nutzte die Überzahl, um den Bayern Paroli zu bieten. In der 93. Minute gelang dann auch tatsächlich ein Treffer durch Jonas Hofmann - der aber wegen Abseits nicht gegeben wurde.

Trotz des Punktes droht Leverkusen, den Anschluss an die Top-4 der Bundesliga zu verlieren, während Bayern München weiterhin die Tabellenführung behauptet - wenn auch um zwei Zähler reduziert, da der BVB seine drei Punkte gemacht hat.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Dortmund - Augsburg 2:0, Hoffenheim - Wolfsburg 1:1 und Frankfurt - Heidenheim 1:0.