Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Am 25. Spieltag der Bundesliga hat sich Werder Bremen mit einem 4:1-Auswärtssieg bei Union Berlin wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert.

Dabei konnten zunächst die Hausherren in der 18. Minute mit einem Elfmetertor von Derrick Köhn in Führung gehen. Kurz darauf musste Union jedoch in Unterzahl weiterspielen, nachdem András Schäfer wegen eines harten Fouls die Rote Karte sah.

In der Folge nutzte Werder Bremen die numerische Überlegenheit aus und drehte das Spiel: Olivier Deman erzielte den Ausgleich in der 31. Minute mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz. Wenig später brachte Jens Stage die Bremer mit einem Kopfball nach einer Ecke in Führung.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel zunächst umkämpft, doch Werder verteidigte die Führung erfolgreich. Union gelang es nicht, die Bremer Abwehr zu überwinden, und musste sich spätestens nach dem dritten Bremer Treffer durch Marco Grüll in der 66. Minute geschlagen geben. Patrice Covic tat dann in der Nachspielzeit noch etwas fürs Bremer Torverhältnis.

Mit dem Sieg klettert Werder in der Tabelle auf den 13. Platz, während Union auf den 11. Rang abrutscht. Für Union geht es am kommenden Sonntag in Freiburg weiter, die Bremer sind am gleichen Tag gegen Mainz gefordert.