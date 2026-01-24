Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie des 19. Bundesligaspieltags hat Borussia Dortmund bei Union Berlin mit 3:0 gewonnen. Nach der Heimpleite der Bayern verkürzt Dortmund damit als oberster Verfolger den Abstand auf den Spitzenreiter auf acht Punkte, Union bleibt auf Rang neun.

Die Partie begann mit einem frühen Elfmeter für den BVB in der 10. Minute. Guirassy war im Strafraum von Union-Keeper Rönnow zu Fall gebracht worden, nachdem er sich den Ball nach einem misslungenen Klärversuch von Querfeld vorgelegt hatte. Emre Can trat an und verwandelte den Elfmeter souverän ins linke untere Eck, wodurch Dortmund früh in Führung ging.

Union Berlin zeigte sich keineswegs geschockt und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Allerdings fehlte es dem Team von Steffen Baumgart an der nötigen Präzision. Die erste nennenswerte Chance für die Köpenicker kam in der 28. Minute durch Diogo Leite, dessen Kopfball nach einer Ecke jedoch nicht gefährlich genug war und von BVB-Keeper Kobel sicher pariert wurde. Kurz darauf gab es auch eine starke Gelegenheit für Dortmund, als Nmecha von der linken Seite in den Strafraum zog und Guirassy auflegte, dessen Schuss allerdings geblockt wurde.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Dortmund in der 53. Minute auf 2:0. Nach einer Ecke von Ryerson stieg Nico Schlotterbeck am zweiten Pfosten hoch und traf den Ball wuchtig. Rønnow konnte den Schuss zwar noch mit den Fingerspitzen touchieren, doch der Ball landete im Netz. Der Treffer stellte die Weichen auf Sieg, und Union hatte nun noch mehr Mühe, gegen die stabile Dortmunder Defensive anzugehen.

Trotz mehr Ballbesitz und einiger harmloser Flanken konnte Union keine echten Torgefahr erzeugen. Der BVB stand gut und ließ den Hausherren wenig Raum für gefährliche Aktionen. In der 75. Minute setzte Union alles auf Offensive und brachte mit Oliver Burke sowie András Schäfer frische Kräfte, doch auch diese Wechsel konnten die fehlende Durchschlagskraft im Angriff nicht beheben. Es fehlte an präzisen Pässen und gefährlichen Torabschlüssen, um den BVB ernsthaft zu gefährden.

In der 84. Minute machte dann Maximilian Beier nach hervorragender Vorarbeit mit scharfen Querpässen den Deckel drauf.

Dortmund war insgesamt die reifere Mannschaft, konnte aber auch in der zweiten Halbzeit das Spiel gut kontrollieren. Union blieb ohne nennenswerte Chancen. Das Ergebnis unterstrich die Effektivität des BVB.