1. Bundesliga: Dortmund verliert in Kiel trotz später Aufholjagd

Kiel (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 17. Bundesliga-Spieltags hat Holstein Kiel überraschend mit 4:2 gegen Borussia Dortmund gewonnen.

Dabei hatten die Gäste aus Dortmund das Spiel zu Beginn eigentlich im Griff, wirkliche Torchancen konnten sie sich bis zur Mitte der ersten Halbzeit aber nicht herausarbeiten. Ein Ballverlust im Spielaufbau brachte dann in der 27. Minute auf einmal die Störche auf die Siegerstraße: Shuto Machino vollendete den Konter aus 16 Metern Entfernung und brachte die Hausherren so in Führung.

Nach nur fünf weiteren Minuten legte Phil Harres mit einem Kopfballtor nach. Anschließend wirkten die Dortmunder zunächst frustriert und ideenlos. Auf der anderen Seite blieb Kiel am Ball und erhöhte kurz vor der Pause durch ein weiteres Kontertor von Alexander Bernhardsson erneut.

Nach dem Seitenwechsel war Dortmund zwar sichtlich bemüht, sich ins Spiel zurückzukämpfen, doch es dauerte bis zur 71. Minute, bis Giovanni Reyna für die Gäste verkürzte. Nur sechs Minuten später folgte Jamie Gittens mit dem Anschlusstreffer. Für die Hausherren begann im Anschluss eine Zitterpartie, zumal sie aber der 86. Minute nach Rot für Lewis Holtby in Unterzahl spielten. Bei der letzten Aktion des Spiels verließ schließlich BVB-Keeper Kobel seinen Kasten, um die Offensive zu unterstützen – nach einem Ballverlust traf im Gegenzug der Kieler Jann-Fiete Arp in das leere Tor der Gäste und machte somit den Deckel drauf.

In der Tabelle steht Dortmund nur noch auf dem achten Platz, wobei mehrere Teams im Verlauf des Spieltags noch vorbeiziehen können. Kiel ist trotz des Sieges weiterhin Vorletzter. Für die Störche geht es am Samstag gegen Hoffenheim weiter, der BVB ist bereits am Freitagabend in Frankfurt gefordert.