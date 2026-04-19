München (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern München hat sich mit einem 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart am 30. Bundesliga-Spieltag vorzeitig die 35. Meisterschaft gesichert.

Die Gäste aus Stuttgart gingen zunächst in der 21. Minute durch Chris Führich in Führung, doch die Bayern drehten das Spiel noch vor der Halbzeitpause. Raphael Guerreiro erzielte in der 31. Minute den Ausgleich für die Bayern, nachdem Jamal Musiala auf der linken Außenbahn stark nachsetzte und eine präzise Flanke auf den zweiten Pfosten brachte. Nur zwei Minuten später nutzte Nicolas Jackson einen Fehler im Stuttgarter Spielaufbau und schob den Ball zum 2:1 ins Netz. Alphonso Davies erhöhte in der 37. Minute auf 3:1, als sein Schuss von einem Stuttgarter Verteidiger unhaltbar abgefälscht wurde.

In der zweiten Halbzeit setzte Harry Kane in der 52. Minute den Schlusspunkt für die Bayern, als er nach einem Abpraller goldrichtig stand und den Ball ins Tor beförderte. Stuttgart konnte in der 88. Minute durch Chema Andres noch auf 4:2 verkürzen, doch der Sieg der Bayern geriet nicht mehr in Gefahr. Die Münchner kontrollierten das Spielgeschehen und ließen den Schwaben keine Chance mehr, das Spiel zu drehen.

Mit diesem Sieg baut Bayern München seinen Vorsprung in der Tabelle weiter aus und sichert sich bereits vier Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft. Der VfB Stuttgart hingegen muss weiter um die Champions-League-Plätze kämpfen, da die TSG Hoffenheim auf zwei Punkte herangerückt ist.