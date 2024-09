1. Bundesliga: Frankfurt besiegt Gladbach souverän

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) – In der Abendbegegnung des vierten Spieltags der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt mit 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen.

Die Eintracht war von Beginn an das dominantere Team, die Gäste aus Mönchengladbach zeigten zunächst wenig Spielfreude und wirkten in der Offensive blass. In der 30. Minute brachte Frankfurts Hugo Larsson sein Team durch einen Rechtsschuss verdient in Führung.

Nachdem Wiederanpfiff passierte zunächst wenig: Die Gastgeber kontrollierten das Spiel über weite Strecken, die Fohlen nach wie vor ideenlos. In der 80. Minute baute Omar Marmoush durch seinen Treffer die Führung für die Hausherren aus. Im Anschluss ließen die Gladbacher die Köpfe hängen und gaben sich der verdienten Niederlage hin.

Am nächsten Samstag empfängt Gladbach die Union aus Berlin, Frankfurt tritt am Sonntag in Kiel an.