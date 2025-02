1. Bundesliga: Frankfurt schlägt Kiel trotz Elfmeter-Fehlschuss

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am 22. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt zuhause gegen Holstein Kiel mit 3:1 gewonnen.

Die Hessen erzeugten direkt zu Beginn viel Druck und verdienten sich die frühe Führung: In der 18. Minute legte Brown eine Kristensen-Flanke für Larsson ab und der Schwede traf artistisch mit dem Knie ins Netz. Gigovic verpasste direkt in der 19. Minute jedoch allein vor Trapp den Ausgleich.

Stattdessen erhöhte Tuta in der 37. Minute, da ein Kieler eine Uzun-Ecke unglücklich zum Brasilianer verlängerte und dieser sich mit dem 2:0 bedankte. Nach Handspiel von Nekic im Strafraum in der 44. Minute hatte Ekitiké die Elfmeter-Chance zum 3:0, Dähne im Tor hielt den schwachen Versuch jedoch. Damit durfte die KSV zur Halbzeit noch hoffen.

Doch in Hälfte zwei machte die SGE dann den Deckel drauf: In der 60. Minute fing Uzun einen Pass von Zec ab und blieb vor Dähne eiskalt. Trotz klaren Rückstands gaben sich die Norddeutschen nicht auf und kamen in der 73. Minute nochmal heran: Porath scheiterte zunächst zweimal an Trapp, brachte die Kugel dann aber doch im Kasten unter. Mehr brachte die Rapp-Elf aber nicht zustande, die Toppmöller-Truppe fuhr einen kaum gefährdeten Heimsieg ein.

Damit festigt Frankfurt in der Tabelle Rang drei, Kiel rutscht dagegen ans Tabellenende.