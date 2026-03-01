Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Eintracht Frankfurt hat sich am 24. Bundesligaspieltag gegen den SC Freiburg mit 2:0 durchgesetzt.

Die Partie begann ausgeglichen, doch Frankfurt konnte im Verlauf des Spiels die Oberhand gewinnen. In der 64. Minute erzielte Fares Chaibi das erste Tor für die Eintracht, nachdem er von Collins angespielt wurde und aus 14 Metern ins lange Eck traf.

In der 81. Minute erhöhte Jean-Matteo Bahoya auf 2:0. Chaibi spielte den Ball halblinks in den Lauf von Bahoya, der aus einer ungünstigen Position mit einem Linksschuss im langen Winkel traf. Freiburgs Torhüter Atubolu konnte nur hinterherschauen. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es bei diesem Ergebnis.

Freiburg hatte ebenfalls einige Gelegenheiten, konnte diese jedoch nicht nutzen. Besonders in der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, und beide Mannschaften hatten Chancen, in Führung zu gehen. Letztendlich war Frankfurt die effizientere Mannschaft, sicherte sich mit einer Leistungssteigerung die drei Punkte und zog in der Tabelle an Freiburg vorbei.