Freiburg (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 23. Bundesliga-Spieltags hat der SC Freiburg 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen.

In der ersten Halbzeit brachte Matthias Ginter die Freiburger nach ruhigen ersten 30 Minuten in der 38. Minute in Führung. Nach einem langen Einwurf von Treu verlängerte Diks den Ball unfreiwillig zu Ginter, der unter Bedrängnis von Scally artistisch per halbem Seitfallzieher aus fünf Metern traf. Die Gladbacher fanden offensiv kaum statt und konnten die Freiburger Führung nicht gefährden.

Im zweiten Durchgang erhöhte dann Igor Matanovic in der 74. Minute auf 2:0. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schickte Grifo Eggestein auf der rechten Seite. Dessen scharfe Hereingabe klärte Gladbachs Torwart Nicolas nur vor die Füße von Matanovic, der den Ball sicher verwandelte. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste durch Haris Tabakovic nach einer Ecke in der 85. Minute wurde die Partie zwar noch einmal spannend, aber letztendlich blieb es beim Freiburger Sieg.

In der Tabelle rücken die Breisgauer auf den siebten Platz vor, während die Fohlen auf den 14. Rang abrutschen. Für Freiburg geht es am kommenden Sonntag in Frankfurt weiter, die Gladbacher sind am Tag zuvor gegen Union Berlin gefordert.