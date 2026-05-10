Köln (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC Heidenheim hat am 33. und vorletzten Spieltag im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg beim 1. FC Köln errungen. Bei einer Niederlage wäre der Abstieg besiegelt gewesen, nun behält der FCH durchaus realistische Chancen, mit einem Sieg am letzten Spieltag noch den Relegationsplatz zu erreichen.

Bereits in der 8. Minute brachte Jan Schöppner die Gäste in Führung, als er nach einer präzisen Flanke von Arijon Ibrahimovic unbedrängt einköpfte. Doch die Freude währte nur kurz, denn Marius Bülter glich in der 10. Minute für Köln aus, nachdem er einen Steckpass von Tom Krauss aus spitzem Winkel verwandelte.

Heidenheim ließ sich davon nicht beirren und ging in der 28. Minute erneut in Führung. Arijon Ibrahimovic nutzte eine Unsicherheit in der Kölner Defensive und traf aus kurzer Distanz, wobei der Klärungsversuch von Kristoffer Lund im eigenen Tor landete.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend: Heidenheim verteidigte die Führung mit Geschick und setzte in der 72. Minute den entscheidenden Treffer. Jan Schöppner war erneut zur Stelle und erhöhte auf 3:1, nachdem er einen schnellen Angriff erfolgreich abschloss. Köln bemühte sich um den Anschluss, doch die Heidenheimer Abwehr stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu.

Der 1. FC Köln hatte bereits vor dem Spiel den Klassenerhalt gesichert, während Heidenheim durch diesen Sieg die Hoffnung auf den Verbleib in der Bundesliga über die Relegation wahrt.

Damit der Relegationsplatz erreicht werden kann, muss Heidenheim kommendes Wochenende zwingend gegen Mainz gewinnen. Außerdem ist der Ausgang der Partie Wolfsburg - St. Pauli entscheidend: Spielen diese beiden Mannschaften unentschieden, steigen sie im Fall eines Heidenheim-Sieges beide ab, andernfalls entscheidet zunächst das Torverhältnis, wobei nur Wolfsburg drei Treffer im Vorteil ist.