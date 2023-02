Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Im ersten Sonntagsspiel des 20. Bundesliga-Spieltags hat Hertha BSC trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands deutlich mit 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. In der ersten halben Stunde der Partie waren zunächst die Gäste das klar bessere Team. Nach einer Ecke konnten sie in der 17. Minute auch durch ein Kopfballtor von Nico Elvedi in Führung gehen.

Die Herthaner kamen später aber deutlich besser in die Begegnung. Nach der Leistungssteigerung belohnten sie sich in der 30. Minute mit dem Ausgleich durch Jessic Ngankam. Das Unentschieden war dementsprechend zur Pause auch leistungsgerecht. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel konnten die Berliner schließlich das Spiel drehen: Márton Dárdai zog vor dem Sechzehner einfach ab und brachte die Alte Dame mit einem unhaltbaren Schuss in Führung. Im Anschluss ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen – sie konnten in der Nachspielzeit durch ein Tor von Derry Scherhant und einen Elfmetertreffer von Dodi Lukébakio sogar noch weiter erhöhen. Den Berlinern beschert der Sieg im Abstiegskampf wichtige Punkte. Sie rückten auf den 16. Platz vor. Die Fohlen rutschten unterdessen auf den zehnten Rang ab. Für Hertha geht es am kommenden Sonntag in Dortmund weiter, Gladbach ist am Samstag gegen die Bayern gefordert.