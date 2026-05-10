Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 33. Bundesliga-Spieltags hat der Hamburger SV 3:2 gegen den SC Freiburg gewonnen.

Die Partie begann mit einem frühen Führungstreffer für die Hausherren durch Bakery Jatta in der 14. Minute, der nach einer Vorlage von Grönbaek aus kurzer Distanz traf. Doch die Freude währte nur kurz, denn Igor Matanovic glich nur zwei Minuten später für die Gäste aus Freiburg aus.

In der zweiten Halbzeit übernahm der HSV zunehmend die Kontrolle. Luka Vuskovic brachte die Rothosen in der 64. Minute schließlich mit einem direkt verwandelten Freistoß erneut in Führung. Der Ball wurde unglücklich von Eggestein abgefälscht, sodass der Freiburger Torhüter Atubolu keine Chance hatte, den Treffer zu verhindern.

Nur wenige Minuten später erhöhte Fabio Baldé in der 67. Minute auf 3:1. Nach einem langen Steilpass von Remberg setzte er sich auf der rechten Außenbahn durch und schob den Ball souverän ins kurze Eck. Spannend wurde es in der Schlussphase aber doch noch mal, da Matanovic in der 87. Minute für den Anschlusstreffer sorgte. Zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

In der Tabelle bleiben die Freiburger auf dem siebten Rang und sind damit weiter im Rennen um die internationalen Wettbewerbe. Sollten sie das Finale der Europa League gewinnen, würden sie sogar in die Champions League einziehen. Der HSV klettert derweil auf den elften Rang und hat damit vor dem letzten Spieltag einen Mittelfeldplatz sicher. Für die Breisgauer geht es am Samstag gegen RB Leipzig weiter, der HSV ist zeitgleich in Leverkusen gefordert.