Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie des 26. Bundesliga-Spieltags haben sich der Hamburger SV und der 1. FC Köln mit einem 1:1 unentschieden getrennt.

In der ersten Halbzeit ging der HSV durch ein sehenswertes Tor von Fabio Vieira in der 39. Minute in Führung. Vieira nutzte einen langen Pass von Mikelbrencis, um den Ball über den zu weit vor dem Tor stehenden Schwäbe zu heben. Kurz vor der Pause gelang Köln der Ausgleich, als Said El Mala in der 45. Minute eine verlängerte Ecke am zweiten Pfosten einköpfte.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel hart umkämpft, doch es fielen keine weiteren Tore. Beide Mannschaften hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Besonders in der Nachspielzeit wurde es noch einmal spannend, als Elfadli für den HSV eine Kopfballchance hatte, die jedoch knapp am Tor vorbeiging.

Der HSV zeigte sich defensiv stabil und versuchte, durch schnelle Umschaltmomente zu Chancen zu kommen. Köln hingegen bemühte sich, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen, fand jedoch selten ein Mittel gegen die disziplinierte Abwehr der Hamburger. Die Partie war geprägt von zahlreichen Wechseln und einigen gelben Karten, die das intensive Spiel widerspiegelten.

Am Ende konnten beide Teams mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn der HSV durch den verpassten Sieg die Chance verpasste, sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Köln hingegen konnte nach zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen zumindest einen kleinen Erfolg verbuchen.

In der Tabelle klettert Köln zumindest vorübergehend auf Platz 13, allerdings mit nur einem Punkt Abstand auf Relegationsplatz 16 - Hamburg bleibt auf Position 10.