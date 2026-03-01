Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - RB Leipzig hat sich zum Abschluss des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV mit 2:1 durchgesetzt.

Die Partie begann mit einer frühen Führung für den HSV durch Fabio Vieira, der nach einem Fehlpass von Leipzigs Lukeba den Ball durch die Beine von Torwart Vandevoordt ins Netz beförderte. Leipzig zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich in der 36. Minute durch Romulo aus, der nach einem Diagonalball von Lukeba und einer Kopfballvorlage von Baku mit der Hacke traf.

In der zweiten Halbzeit drehte Leipzig das Spiel. Yan Diomande erzielte in der 50. Minute das entscheidende Tor, nachdem der HSV den Ball im Spielaufbau verloren hatte. Romulo bediente Diomande, der aus kurzer Distanz ins linke Eck traf. Der HSV hatte noch Chancen auf den Ausgleich, doch Leipzigs Abwehr stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu.

Trotz eines gehaltenen Elfmeters von HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes gegen Romulo konnte der HSV die Niederlage nicht abwenden. Leipzig sichert mit diesem Sieg wichtige Punkte im Kampf um Europa, während der HSV weiterhin in den Rückspiegel schauen muss.