Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie des 13. Bundesliga-Spieltags hat RB Leipzig mit 6:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Damit bleiben die Sachsen oberste Bayern-Verfolger auf Platz zwei der Tabelle, die Eintracht bleibt auf Rang sieben.

Leipzig übertrumpfe die Eintracht vor allem in der zweiten Halbzeit in allen Kategorien außer den Fouls, zeigte insbesondere auch deutlich mehr Laufleistung und Ballbesitz.

Den Torreigen eröffnete Conrad Harder in der 5. Minute, es folgten Christoph Baumgartner (31.), Yan Diomande in der 47. und gleich nochmal in der 55. Minute, David Raum (62.) und wieder Diomande (65. Minute). Hätte der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen, hätte es mindestens 7:0 gestanden.

Die Eintracht zeigte sich wie in Schockstarre und konnte in keiner Weise auf das Leipziger Pressing reagieren.