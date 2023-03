Bochum (dts Nachrichtenagentur) – Am 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Leipzig in Bochum mit 0:1 verloren. Damit verpasst Leipzig wichtige Punkte im Verfolgerkampf und bleibt auf Rang drei, mit fünf Punkten Abstand auf Dortmund und sieben auf die Bayern – die beiden ihre Partie noch vor sich haben. Dabei waren die Leipziger nach einem schwachen Start über weite Strecken spielbestimmend, nach der Halbzeitpause kam aber erneut Bochum frischer aus der Kabine und Erhan Masovic köpfte daher durchaus verdient in der 49. Minute den Entscheidungstreffer.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Augsburg – Schalke 1:1, Stuttgart – Wolfsburg 0:1 und Hoffeneim – Hertha 3:1.