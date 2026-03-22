Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 27. Bundesliga-Spieltags hat der 1. FSV Mainz 05 dank eines späten Treffers 2:1 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen.

Die Hausherren legten einen Blitzstart hin und konnten bereits in der sechsten Minute durch ein Tor von Paul Nebel in Führung gehen. Nach einem Einwurf nutzte er einen öffnenden Diagonalball von Sheraldo Becker, um in den Strafraum einzudringen und mit einem Rechtsschuss ins linke Eck zu vollstrecken. Die Frankfurter glichen aber in der 20. Minute aus, als Nathaniel Brown nach einer Flanke von Jean-Matteo Bahoya den Ball ins Tor beförderte. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend, auch wenn es phasenweise zäh wurde. Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, am Ende waren es aber die Hausherren, die effektiver waren: Denn in der 89. Minute war es wieder Nebel, der für den wichtigen Dreier im Abstiegskampf sorgte

In der Tabelle bleiben die Frankfurter auf dem siebten Platz, während die Mainzer auf den elften Rang vorrücken. Für die Pfälzer geht es nach der Länderspielpause am 4. April bei der TSG Hoffenheim weiter, die Eintracht ist am Tag darauf gegen Köln gefordert.