Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FSV Mainz 05 hat am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim FC St. Pauli eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Rheinhessen den Grundstein für den Erfolg.

In der 7. Minute brachte Phillip Tietz die Gäste in Führung, nachdem er ein Zuspiel von Becker an der Strafraumgrenze annahm und mit einem präzisen Rechtsschuss ins rechte untere Eck vollendete. Kurz vor der Pause erhöhte Phillipp Mwene auf 2:0, als er nach einem weiten Abschlag von Batz und einer Vorlage von Widmer den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte nagelte.

In der zweiten Halbzeit versuchte St. Pauli, das Spiel zu drehen, doch die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin fand kaum Mittel gegen die gut organisierte Mainzer Defensive. Trotz einiger Wechsel und frischer Kräfte wie Martijn Kaars und Abdoulie Ceesay blieb der erhoffte Anschlusstreffer lange aus. Die Kiezkicker zeigten sich offensiv ideenlos und konnten den Mainzer Torhüter Batz nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Erst in der 87. Minute konnte St. Paulis Abdoulie Ceesay den Ball regelrecht über die gegnerische Linie kullern lassen - der Mainzer Torhüter kam noch ans Leder, konnte den Treffer aber nicht verhindern.

Am Ende blieb es dennoch beim verdienten 2:1-Erfolg für die Gäste aus Rheinland-Pfalz, die damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammeln. St. Pauli hingegen muss weiter um den Klassenerhalt bangen und steht nach der siebten sieglosen Partie in Folge auf Relegationsplatz 16 und damit unter Druck.